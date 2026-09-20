8月富蘭克林美國經濟儀表板：連續27個月亮綠燈

在富蘭克林坦伯頓基金集團美國經濟儀表板追蹤三大類共12項經濟指標中，8月營建許可、失業金申請、零售銷售、薪資成長、商品、ISM新訂單、利潤率、卡車運輸、信用利差、貨幣供給、殖利率曲線維持在「擴張」的綠燈，就業信心維持在「衰退」的紅燈，整體燈號繼續保持「綠燈」，至今已連續27個月亮出綠燈。

富蘭克林證券投顧表示，美債殖利率上行壓力沉重，30年美債殖利率上升至5.3%，接近20年高點，10年期殖利率也逼近5%，均對已在高檔的股市估值帶來壓力，搭配AI相關不確定性與強勁獲利能否延續的疑慮，恐增添股市波動風險。

不過，隨史坦普500指數遠期本益比已從年初約22倍降至19倍，加上整體景氣與獲利基本面仍維持正向，看好風險性資產穩中走升趨勢不變，建議股市配置可留意不同風格機會，包括循環、價值與小型股題材。債券上因高評級債承壓較重，建議保守穩健型投資人跳脫債券為收益來源的傳統思維，轉向以美國平衡型基金為核心，廣納收益之餘並擴大報酬機會，偏積極者可透過新興市場平衡型基金參與亞洲AI供應鏈與新興當地債的高息題材。

此外，股市布局持續看好AI趨動下的景氣多頭行情，多路並進網羅輪動契機，看好AI生態系擴張（科技/亞洲科技股）、能源基礎建設（公用事業）、生技創新、美國小型股獲利回升及日股復興主題，並搭配黃金及貴金屬產業型基金，作為分散投資組合配置的一環。

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資策略師傑佛瑞‧修茲表示，10年美債殖利率已較2月低點上漲超過80個基點，逼近5%大關，部分人士歸咎於債券供給增加，包含超大規模企業大量發債、美債供給增加，但目前市場仍可消化這些債券，另也可能受財政可持續性、Fed信譽、貨幣貶值等疑慮影響，但美債信用違約交換（CDS）仍大致持穩，故債市實際上並未計入持續性通膨或政策信譽受損的風險，相反，實質利率上升可能才是關鍵，背後反映在消費韌性、AI基建熱潮下，經濟成長表現優於預期。

傑佛瑞‧修茲分析，長債殖利率與名目GDP高度相關，目前名目GDP約6%，遠高於4.75%的10年公債殖利率，故殖利率的變化與其說是市場短期波動，不如說是全球金融危機「長期停滯」結束後的正常化。公債殖利率、實質利率雙雙走高反映經濟正在回歸常態，支撐因素包含更強的經濟、旺盛的消費、穩健的企業投資。近期股市表現也印證這項觀點，儘管殖利率上升壓低估值，但牛市行情仍因企業獲利強勁成長而得以延續，展望未來，若通膨低於預期或回落，可能促使市場下調貨幣政策路徑預期，而由AI驅動的生產力提升也有助在不引發通膨反彈下支持經濟成長，長債殖利率下滑可能是推動下一輪股市上漲的催化劑。

富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭‧包爾（Grant Bowers）表示，美國經濟仍非常強勁且具有韌性，經濟衰退的風險相當低，AI將在許多方面惠及不同產業，通膨是關鍵因素，伊朗和海灣地區的局勢幾乎每天都在變化，但不至於出現「長期持續的黏性通膨」，相信通膨將繼續趨穩，進而使Fed擁有更大的靈活性來支持經濟，此外，美國企業獲利正加速成長，是支撐美股的主因，成長並非僅集中於科技、能源，而是遍及各類股，通訊服務、消費耐久財、金融、公用事業、房地產、民生消費等受地緣政治影響較小的產業也保持健康的成長，而AI、工業復興、醫療保健創新、金融數位化是目前關注的重要主題。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯指出，2026年科技股最大亮點是投資週期推進速度加快，整個AI產業的獲利成長非常強勁，甚至獲得大幅上修。這輪AI浪潮的發展極其快速，快於先前行動裝置、網路、雲端運算等大型基礎技術，AI營收增速更是先前任何一波浪潮的三倍，過去數月還在加速，而這均發生在AI使用成本大幅下降的背景下，故在一個健康的市場中，預期AI模型的使用成本將會持續下滑，進而帶動AI使用量大增，所謂的「傑文斯悖論」正開始顯現。