替代台積？科技巨頭評估英特爾14A製程

投資銀行最新報告指出，雖然英特爾新一代的14Ａ製程目前還沒有明確主要客戶，但科技界各大巨頭卻都在對其進行評估，因為業界正迫切尋找可替代台積電的廠商，因為台積電的產能瓶頸至少要到二○二八年才會紓解。

Wccftech報導，派傑投資（Piper Sandler）在一份新報告中指出，在多項總體和個體因素的影響下，亞馬遜、蘋果、超微、谷歌、特斯拉、微軟、輝達和高通等科技巨頭，都正在評估採用英特爾的14Ａ製程。

Wccftech日前曾報導，英特爾14Ａ製程的缺陷密度（Defect Density）今年六月達到○點五；英特爾目標是在明年第一季降至○點一到○點二。晶片製程愈接近商業化，缺陷密度通常也會大幅下降，良率也會相應提高。

英特爾財務長辛斯納近期指出，14Ａ製程的改善速度為自二○一二年的廿二奈米時代來最快。

半導體業正迫切尋找可行的替代廠商來支應累積訂單，而三星和英特爾是僅有的兩個選擇。若再加上來自美國川普政府的境內生產政治壓力，英特爾就變成唯一選擇，前提是英特爾14Ａ製程的表現符合預期。

英特爾計畫在二○二七年第二季進行試產，並在二○二八年第一季開始14Ａ製程的量產。