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陸廠開槍 陳俊聖：記憶體報價混亂

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導
宏碁創辦人施振榮（右）與宏碁董事長陳俊聖（左）昨出席「王道經營與ＡＩ國際論壇」，陳俊聖談起近來的記憶體供應亂象。記者林伯東／攝影
宏碁創辦人施振榮（右）與宏碁董事長陳俊聖（左）昨出席「王道經營與ＡＩ國際論壇」，陳俊聖談起近來的記憶體供應亂象。記者林伯東／攝影

記憶體漲價潮從去年下半年開始引爆，到現在還在持續上漲，即使消費市場已吃不消，但供應商仍在喊高價。不過，宏碁董事長陳俊聖指出，記憶體供應並非短缺，目前產能供應充足但報價混亂，價格應該已經漲到高點，尤其已有人開出第一槍，中國大陸供應商開出來的價錢很殺，對終端產品廠商而言，記憶體與固態硬碟（ＳＳＤ）成本明年應該會下滑。

陳俊聖指出，記憶體產能一直增加，尤其，中國大陸的產能一直出來，記憶體不可能一路缺下去，缺到二○三○年是不切實際的說法，現在完全沒有缺貨問題，「供應量一直出來，要賣給我們的人很多」，要買的人反而少，記憶體與ＳＳＤ情形都相當，「都是一大堆供應」。

中國大陸供應商可能成記憶體價格的擾動者。陳俊聖指出，中國大陸供應商開出來的價格比較殺，且供應量又比較大，可能帶動市場價格的轉折；現在記憶體的三大供應商希望維持百分之八十以上的高毛利，愈長愈久愈好，所以一直喊話不會降價，但中國大陸策略不同，就是增加產能增加供應，且現在陸系以外的廠已經開始拿得到貨。

至於記憶體價格，並沒有全面一直漲，而是呈現混亂的報價，陳俊聖表示，現在是有人報高價，有人報低價，因為大家的成本不盡相同，現在就是一個混亂期，是「互相喊話階段」，有庫存的人對外喊話會一直漲下去，但了解供需循環的人都會知道，「這個其實是在喊話而已，因為實際上大家手上都是滿滿的庫存」。

陳俊聖預估，記憶體與ＳＳＤ的成本明年應該會下滑；至於終端產品的售價，也有機會在明年趨緩，因終端產品價格反映零組件價格會有時間落差，可能需要數個月才會反映。

此外，蘋果已經推出全新的iPhone 18系列新機，以及iPhone Duo首款摺疊機，兩款均是史上最貴，最頂規的iPhone 18 Pro Max售價九萬三九○○元、iPhone Duo售價最高十一萬八九○○元。新手機是否進一步排擠個人電腦（ＰＣ）市場？

陳俊聖說，目前沒這種現象，一般消費者同時有手機、平板、電腦，三機不會互相取代，且每個人使用習慣也不同。

陳俊聖 記憶體 固態硬碟

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