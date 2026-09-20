市場資金緊俏 銀行房貸排隊撥款潮恐將再起

近來市場資金緊俏，各大銀行為應付流動性覆蓋比率（LCR）壓力大，過去一年未見的房貸排隊撥款潮恐將再起，並由民營銀行蔓延至房貸主力公股行庫，有行庫已規劃下月起控管房貸，或先以減緩收件速度因應。

銀行圈指出，過往7月常有資金緊現象，但過後會緩解，今年原寄望8月現金股利發放旺季過後可減緩，結果9月更緊張，其中尤以法定比率LCR（流動性覆蓋比率）壓力最大，部分民營銀行先有排撥及管控，如今公股行庫也撐不住，由於八大行庫是房貸主力，市占率逾50%，加上承做青安需求大，當公股行庫開始排撥，影響將會更大。

分析這波醞釀中的排撥潮因LCR而起，LCR比率須大於等於100%，是確保銀行有足夠高品質流動資產應對30天資金流出壓力的監理標準，計算方式及係數複雜，銀行坦言此波資金緊張嚴峻，一家大型行庫規劃下月開始排撥及管控，甚至將量體大的整批分戶房貸延至明年交屋撥款。另一家大型行庫指出，會先以減緩收件速度因應，未來不排除管控。

去年9月前因新青安熱潮而起的排撥潮，是因央行不動產集中度總量管制，以及俗稱不動產放款天條的《銀行法》第72條之2而起，但因民怨四起，金管會將新青安貸款自2025年9月1日後排除於不動產放款天條計算之外，後來央行也鬆手，今年起國銀不動產貸款總量回歸銀行內部控管，方始排撥潮告終。

不過，央行今年起雖對不動產貸款總量回歸各銀行內部控管，但須按月向央行報送資料，公股銀因配合政策承做青安，央行會給予寬容，但民營銀行仍有忌憚，有民營房貸大行始終排撥，或以理財戶優先等措施管控。