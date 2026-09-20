中油財務資本額快虧空 明年恐具聲請破產資格

國營事業中不只台電虧損擴大，中油財務體質也持續惡化。若今年天然氣價格持續維持高檔，至今年底為止，中油累計虧損將會超過一二六○億元，直逼中油資本額一三○一億元，中油財務情況再不改善，中油明年恐將面臨資不抵債窘境，董事會也得依法聲請破產重整。

為了彌補油電鉅額虧損，行政院今年度追加預算中，除了撥補台電七一一億，並包含中油增資二三三八億元，再加上一○八九億元的汽、柴油、天然氣、桶裝瓦斯凍漲的補貼，油電加總補貼及增資的預算就超過四千億。

多年來，中油一直應政策要求吸收能源成本。過去五年裡，隨著俄烏、美伊兩場戰爭陸續開戰，全球天然氣、油價大漲，中油也吸收了不少成本，以俄烏戰爭來說，當年天然氣成本大幅上升，中油吸收大量成本，當年虧損超過二千億元，負債比也從原本百分之六十多一路升高至百分之九十以上。

而今年的美伊戰爭則是使得全球汽油價格上漲，不過，國內汽油則是在政策要求下，並未同步反映。根據昨日最新公告的油價顯示，中油本周油價凍漲，汽、柴油價格均不調漲，且為維持亞鄰最低價並持續執行美伊戰爭專案平穩機制，自二月廿八日美伊開戰起迄今，中油執行專案平穩各項措施，汽、柴油合計擴大吸收約二一九點二億元。

估計中油今年累計虧損將超過一二六○億元，將近一個資本額。中油董事長方振仁示警，中油資本額太低，若中油一旦破產，信評將降等，未來在國際上的採購及議價能力將大減，若再遇上此次美伊戰爭等級的危機，恐難以應對。

中油董事、南台科技大學教授魏慧珊表示，中油目前負債比已達約百分之九十三，截至七月底，需支付利息的負債超過八千五百億元，若國際能源價格持續高漲，虧損持續增加，則明年恐面臨資不抵債，「董事會依法得聲請破產重整」，屆時，國際採購原油、天然氣也可能面臨更高擔保要求，影響議價能力及採購契約，進一步衝擊能源供應，在國際市場購油、購氣時可能面臨更多困難。