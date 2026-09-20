勞動部將召開審議委員會 最低工資3萬...勞資攻防

明年最低工資是否跨過3萬元大關，答案即將揭曉。勞動部將於24日召開最低工資審議委員會，調漲已是普遍共識，勞資攻防焦點在於漲幅，資方期待漲幅壓在3%以內，勞方則喊到7%以上。

今年最低工資月薪29,500元、時薪196元。賴清德總統、行政院長卓榮泰先前均曾公開表達支持調高最低工資，外界預期明年最低工資可望連續第11年調升，若調幅達約1.7%，月薪就能突破3萬元。

最低工資調整依法須由勞方、資方、政府及學者專家共同審議，並參考消費者物價指數（CPI）、經濟成長率等經濟指標。主計總處8月最新預測顯示，2026年經濟成長率上修至11.05%，較5月預測的9.64%大幅上修1.41個百分點；8月CPI年增率為2.04%，經濟成長及物價表現均成為此次最低工資審議的重要背景。

現行最低工資自2026年元旦起調升至2萬9,500元，較前一年2萬8,590元增加910元、調幅3.18%，時薪則由190元調升至196元，已連續十年調升。勞動部資料顯示，最低工資自2016年的2萬8元調升至今年2萬9,500元，十年間月薪累計調幅達47.4%。

勞方主張，最低工資制度初衷在於保障基層勞工，經濟成長的果實應合理分享給勞工，除持續關注整體最低工資調整，也希望政府正視剛進入職場青年的起薪，以及非典型勞工面臨的薪資困境。

資方則表示支持「合理、適度」調整最低工資，但認為調整應建立在完整、充分的數據基礎上。面對國際貿易及勞動規範變化，資方也提醒，美國301調查及歐盟禁止強迫勞動相關規範接連受到關注，台灣身為出口導向經濟體，企業除面對工資成本上升，也必須加速接軌國際勞動標準，降低強迫勞動等風險。

另一方面，對於最低工資調漲，衝擊中小微企業經營成本。勞動部次長李健鴻日前坦言，台灣產業發展仍不均衡，政府已歷經數月跨部會研商，規劃提出「中小微企業產業升級發展條例」修正草案。