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8月外銷接單熱！金額上看990億美元 估寫連19紅

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
經濟部將於22日發布8月外銷訂單金額統計，今年下半年AI供應鏈訂單展望佳，且進入歐美年終聖誕節消費旺季，經濟部預估8月外銷訂單金額達970億至990億美元，年增達61.4%至64.8%，預計呈連續19個月正成長走勢。 聯合報系資料照
經濟部將於22日發布8月外銷訂單金額統計，今年下半年AI供應鏈訂單展望佳，且進入歐美年終聖誕節消費旺季，經濟部預估8月外銷訂單金額達970億至990億美元，年增達61.4%至64.8%，預計呈連續19個月正成長走勢。 聯合報系資料照

經濟部將於22日發布8月外銷訂單金額統計，今年下半年AI供應鏈訂單展望佳，且進入歐美年終聖誕節消費旺季，經濟部預估8月外銷訂單金額達970億至990億美元，年增達61.4%至64.8%，預計呈連續19個月正成長走勢。

經濟部調查顯示，廠商對8月接單預期將較7月增加廠商占比8.8%，持平者80%，減少者占11.2%；按接單金額計算之動向指數為51.3，因此預期8月整體外銷訂單金額較7月增加。其中，資訊通信動向指數為50.1，電子產品為52.8，光學器材為52.1，塑橡膠製品為56.0。

經濟部表示，AI需求續強，加上進入歐美年終聖誕節消費旺季，消費新品拉貨潮，消費性電子產品及傳統貨品訂單有望增加，因此對下半年訂單樂觀看待。經濟部預估8月訂單再攀升至970億至990億美元，已距每月千億美元訂單僅一步之遙。

經濟部認為，9月是歷年下半年接單最旺季節，AI需求加上消費新品的拉貨潮，預判9月單月接單最有機率破千億美元，而且，2026年全年接單破兆美元機率會愈來愈高。

根據經濟部發布7月外銷訂單金額達979.4億美元，創歷年單月新高，年增61.9%，呈連續18個月正成長走勢，表現優於預期。經濟部分析，主因是伺服器及散熱模組訂單拉貨非常高，超乎預期所致。

按貨品別觀察，經濟部表示，AI應用加速拓展，推動相關科技產品接單暢旺，7月資訊通信及電子產品接單分別年增89.5%、71.7%；光學器材因面板拉貨動能疲弱，致7月接單年減10.6%。

至於傳統貨品部分，經濟部指出，半導體業者因應新興科技積極擴充產能，加上AI商機持續擴增，帶動相關供應鏈需求上升，加以塑膠製品客戶回補庫存，致主要傳統貨品接單續呈增勢，其中機械、基本金屬、塑橡膠製品、化學品7月接單分別年增31.3%、24.3%、3.2%及0.2%。

展望未來，經濟部表示，地緣政治及貿易政策持續影響全球經貿步調，惟全球經濟展現韌性，在AI及新興科技應用熱度延續下，各國建置AI基礎建設，雲端業者擴大資本支出，加上我國半導體先進製程及伺服器供應鏈位居全球核心地位，均有助我國外銷接單穩步成長。

外銷 外銷訂單 聖誕節 經濟部

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