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傳出海關待轉訓犬未獲良好照顧 財政部澄清照護從未中斷

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

針對近日社群媒體關切海關緝毒犬培訓中心待轉訓犬照護情形，關務署表示，經評估不適任緝毒犬之犬隻，均依其特質積極媒合其他執勤犬機關轉訓。目前已有約11個機關提出近22隻以上需求，需求相當殷切，犬隻經各機關挑選後即辦理移撥，實際留置等待轉訓期間並無外傳長期無人帶犬散步及社會化活動之情形。

關務署說明，待轉訓犬並非長期留置犬舍，而是依犬隻健康、性格及未來工作需求，持續安排適當照護、活動及社會化，並媒合轉訓為檢疫犬、偵爆犬、偵搜犬、搜救犬等其他工作犬，使犬隻適才適所、持續發揮所長。

關務署進一步指出，寄養家庭及社會化志工長期以來都是海關工作犬培育的重要夥伴。115年7月辦理寄養家庭座談會時，已就相關犬隻照護及人力運用進行溝通，現階段除由培訓中心人員依專業分工照護外，亦運用中部地區大專院校實習生等人力協助犬隻照護及相關活動，並將依犬隻照護及社會化實際需求，適時徵求志工共同參與。

關務署強調，每一隻由培訓中心培育的犬隻，無論最終成為緝毒犬、其他政府執勤犬，或經適當程序進入其他安置階段，都是政府投入資源及眾多寄養家庭、志工與工作人員共同照護的重要生命。未來將持續透過專業照護、跨機關合作及社會力量參與，為每一隻犬尋找最適合的生命舞臺。

關務署誠摯感謝社會各界賢達關心工作犬福利，也將持續檢視相關制度並強化資訊公開。惟網路資訊傳播快速，部分未經查證內容容易造成誤解，籲請各界於轉載前先行查證。

海關 財政部 關務署

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