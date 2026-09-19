網傳智慧電表用電數據有疑慮 台電回應了

為了提升電力管理效率，台電公司持續穩健推動智慧電表布建。台電19日指出，智慧電表的導入不僅打破傳統人工抄表的時空限制，讓民眾能隨時透過手機App自主掌握每日用電狀況，更有助於民眾打造高效、省錢的智慧生活。台電已完成高壓智慧電表布建，目前正全力推動低壓智慧電表安裝，希望在2030年完成6百萬戶布建的目標。

台電說明，智慧電表全面翻轉傳統用電管理模式，透過通訊系統回傳用電數據，打破過去人工抄表的地域與時間限制，只要完成智慧電表裝設與通訊系統建置及調校，即使位於偏遠山區或海邊的用戶，民眾都能透過「台灣電力App」或「電子帳單服務系統」掌握即時的居家用電數據，讓民眾得以了解自己平常的用電習慣與電費關係，更精準管理生活用電。用戶如評估自身用電狀況，欲選用具尖離峰價差的時間電價，亦須完成智慧電表相關設備及功能裝設。

台電表示，台電公司已於2013年完成全部高壓AMI智慧電表布建，掌握全國62%之用電情況。而低壓AMI智慧電表採逐年分批布建，台電規劃以用電量較大等具節電潛力地區作為優先布建，截至2026年7月已累計完成450.9萬具電表安裝，高低壓智慧電表合計共可掌握全國約83%用電量。

針對外界關切智慧電表採購與電表記錄用電數據是否正確，台電強調，智慧電表相關設備之採購均依據政府採購法規定辦理，所採購之智慧電表均須經過經濟部標準檢驗局檢驗合格。民眾如認為電費或用電度數異常，或懷疑電表失準，可聯繫台電協助查驗電表。

面對夏季用電高峰，台電也分享節電「小撇步」。台電表示，日常使用冷氣時，若設定為「弱風」反而需更長時間降溫，建議設定為「自動模式」或調為「強風」增加空氣流動，會比調低溫度更省電；同時建議溫度設定26至28度，搭配循環扇或電風扇，並每2至3周定期清潔濾網，避免灰塵阻塞減少風量，達到高效省電效果。

此外，針對外界質疑台電虧損原因，台電重申，2022年起俄烏戰爭及今年美伊戰爭造成國際燃料價格暴漲，國際電業普遍受到衝擊。許多國家選擇大幅調漲電價，我國為穩定物價、照顧民生，由台電吸收巨額燃料支出，造成電業沉重財務壓力。政府預算撥補台電，一方面補貼全民用電成本，一方面健全台電財務，也能讓台電持續穩定供電職責。政府預算補貼的做法，台灣亦非特例，包括德國、法國與日本，均曾採取類似作法。