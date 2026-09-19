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中油估全年虧損560億元、累虧1,270億元 明年恐「資不抵債」

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

美、伊衝突持續推升國際油氣價格，中油已吸收油、氣成本共約1,974億元，加上先前多年執行油價雙平穩機制、肩負國內物價平穩任務，公司示警明年起累虧恐破1,200億元，嚴重侵蝕股本，恐面臨資不抵債，影響中油在國際市場上的油氣調度能力。

中油副總林珂如、董事魏慧珊日前受訪指出，若以全年油價均價在每桶89-90美元、天然氣成本均價20美元／MMBtu計算，中油今年全年虧損恐提高至560億元、累計虧損估達1,270億元。而中油股本僅1,301億元，若以目前國際能源價格高度波動的情境，中油明年恐資不抵債，面臨破產，將嚴重影響信評水準，並衝擊中油在國際上的能源採購能力。

中油董事長方振仁指出，為使中油財務體質回復健康，爭取政府增資2,338億元充實資本外、並希望獲得1,014億元政策性撥補。魏慧珊解釋，增資主要是補充資本、改善負債結構，撥補則是針對今年因政策因素吸收的油氣成本，屬於當年度營業外收入。

2020年起一路虧損

魏慧珊表示，中油目前負債比高達93%，自2020年疫情期間開始一路虧損，2022年因烏俄戰爭吸收大量天然氣成本，虧損達到2,000多億元高峰，當年度負債比一路從原先的六成多飆升至九成，此後也持續執行油價雙平穩機制，無法反應國際能源成本，連續六年負債比一直維持在92%-93%左右的高檔。今年因美伊戰爭推升能源成本，如國際油氣價格持續走高，明年負債比恐持續攀高。

她指出，今年受到美伊衝突推升國際能源價格影響，中油配合政策吸收成本，其中天然氣約590多億元、油品約423億元，合計約1,014億元，這也是中油此次爭取撥補的主要原因。

她也強調，中油自2020年起一路虧損，但期間仍持續興建天然氣等能源基礎設施，均仰賴舉債支應、持續「借新還舊」。中油肩負穩定國內能源供應的政策任務，若吸收政策性成本，最終仍須由政府撥補，否則最終仍將反映於油氣價格，可能進一步牽動民生物價及產業成本，若因此推升通膨，政府後續可能需要付出更高的社會及經濟成本。

中油表示，中油長期扮演「消波塊」角色，如能使中油吸收能源價格波動、穩定國內物價，反而可能降低整體經濟及社會衝擊。若立法院通過中油增資及撥補案，合計金額逾3,000億元，可望協助中油將目前逾九成的負債比降至六成多，恢復較健康的財務結構。

中油 油價 衝突

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