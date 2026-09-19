賴總統宣布 WADM 成立 台灣串聯21國打造跨國防災網絡

賴總統19日上午出席「2026總統府全社會防衛韌性國際論壇－韌性台灣 民主永續」開幕式時宣布，由台灣發起的「世界災害管理聯盟」（WADM）正式成立，將串聯各國政府、災防機構及團體，推動聯合訓練、演練、相互支援及資訊分享，從災前預警、災中應變到災後復原建立合作機制，讓台灣成為跨國防災協作的中樞。

賴總統表示，今年是「總統府全社會防衛韌性委員會」成立兩周年，也是第二次舉辦全社會防衛韌性國際論壇，這次有超過500位國內外專家及貴賓來台，交流因應氣候變遷、灰色地帶襲擾及地緣政治風險的經驗，代表台灣推動全社會防衛韌性已進一步走向國際連結與合作。

賴總統指出，兩年前成立全社會防衛韌性委員會，希望透過公私協力及產官學研、民間團體共同參與，強化國家面對自然災害及人為事件的應變能力。經過兩年整備，台灣模式也能提供國際參考。

賴總統並提到，今年漢光演習及城鎮韌性演習同步進行，首度納入涵蓋1,700萬人口的行動網路降速演練，讓民眾熟悉行動網路受阻時的備援通信；同時讓中央、地方政府非軍事部門在相同情境下同步演練，強化軍民整合及極端情境下文職單位的應變能力。

在國防方面，賴總統表示，面對國際局勢變化及中國威脅持續加劇，政府將強化台灣準備及自我防衛能力。過去十年台灣國防預算已翻倍成長，明年度整體國防預算首度突破1兆元，達1兆1,225億元，持續超過GDP 3%，並預計2030年達GDP 5%。

此次論壇聚焦新型態威脅及全社會韌性，並從軍民協作、心理防衛及韌性夥伴關係等面向交流。賴總統指出，WADM共有台灣11個友邦及索馬利蘭成為創始會員，另有來自美國、日本、英國、德國、荷蘭、波蘭、土耳其及菲律賓等國的中央及地方政府、災防機構與團體，共21個不同國家，以觀察員或夥伴身分加入。

賴總統表示，WADM成立是台灣推動國際組織參與的重要突破，未來將透過共同訓練、演練、相互支援及資訊分享，串聯全球災防合作網絡，讓台灣在國際防災合作中發揮更大作用。

此外，賴總統指出，災害防救學院國際研討會IDEA 2026同步登場，台灣將串聯亞太及歐美消防、災防教育與訓練體系，持續導入美國消防協會（NFPA）國際專業標準。位於南投竹山的消防訓練中心，是亞洲最大、全球第三大消防訓練中心，未來可與各國夥伴以共同訓練標準建立專業語言，提升共同救災能力。

賴總統強調，台灣將持續以貢獻擴大參與、以專業建立信任、以合作連結世界；面對威權主義挑戰，民主夥伴應攜手合作，以韌性提升社會信心，共同守護人民福祉、自由民主生活方式及印太與全球和平穩定，同時提升因應極端氣候衝擊及災後復原的能力。