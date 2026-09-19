中油8500億計息負債壓頂 累虧逼近資本額　董事示警明年恐破產重整

中油財務體質持續惡化，中油董事、南台科技大學教授魏慧珊表示，中油目前負債比已達約93%，截至7月底，需支付利息的負債超過8500億元，若今年持續虧損，累積虧損將逼近資本額；若國際能源價格持續高漲，虧損持續增加，則明（116）年恐面臨資不抵債，「董事會依法得聲請破產重整」。

根據中油最新預估，若天然氣維持9月價格，油價以國際原油每桶約90美元計算，則今年稅後虧損約563億元，累積虧損將達1260多億元，以中油資本額約1301億元來看，累積虧損幾乎已經吃掉整個資本額，魏慧珊表示，若能源價格持續波動、能源價格維持高檔，則116年將出現資不抵債的情形。

一旦發生資不抵債，中油董事會就必須向法院聲請公司破產、進入重整，屆時不只公司國際信評可能大幅下降，國際採購原油、天然氣也可能面臨更高擔保要求，影響議價能力及採購契約，進一步衝擊能源供應。若財務體質持續惡化，在國際市場購油、購氣時可能面臨更多困難。

中油目前的財務壓力，與長期吸收能源價格成本有關。魏慧珊表示，中油從109年起因疫情及缺工、原物料價格上漲而開始虧損，111年受到俄烏戰爭衝擊，天然氣成本大幅上升，中油吸收大量成本，當年虧損超過2000億元，負債比也從原本60多%一路升高至90%以上，此後負債比維持在約92%、93%。

負債比自從111年升至90%以上後，中油在國際購油上已逐漸感受到壓力，必須提高擔保，而擔保條件提高也會增加中油成本，魏慧珊擔心，若未來再遇到類似美伊戰爭帶來能源採購壓力，中油能否維持目前的國際採購及調度能力，將成為重要問題。

經濟部115年度追加預算的規劃，給中油增資與補貼，增資2388億元以減輕中油財務負擔，同時又給1089億元的汽、柴油、天然氣、桶裝瓦斯凍漲的補貼。既有增資又有補貼，外界質疑是否重複給錢？

魏慧珊解釋，增資與撥補性質不同，撥補主要是補償中油因政策因素吸收的能源成本，其中天然氣約590多億元、油品約423億元；增資則可用於償還債務、降低利息成本。

中油目前有8500億元的負債須支付利息，每年利息支出1、2百億元，在本業大幅虧損的情況下，利息負擔等於雪上加霜，若如數增資及補貼，就可讓多9成的負債比直降至6成多，回到疫情及烏俄戰爭前的水準。