技能競賽代表團啟程 洪申翰親赴機場為國手打氣

第48屆國際技能競賽將於2026年9月22日至27日在上海舉行，我國派出47個職類53名國手參賽。代表團國手、指導老師、翻譯、醫護及行政團隊於19日啟程赴上海，勞動部部長洪申翰上午特別前往臺北松山國際機場送行，與代表團合影，並為即將出賽的技能國手加油打氣。

洪申翰勉勵國手，能夠代表臺灣站上國際競賽舞臺，每個人都經過長時間選拔與訓練，希望大家不要給自己太大壓力，只要專心做好每一個步驟，穩定發揮平時訓練成果，即不辜負長久以來的付出。也提醒大家，除了專心比賽，也要照顧好自己的安全與健康，有任何狀況都要第一時間向團隊反映。

送機現場，洪申翰特別向率團的勞動力發展署署長兼代表團正代表黃齡玉囑託：「這次就交給你了」，並請隨團醫護、心理諮商師與行政團隊要照顧好每一位國手。隨後，洪申翰與國手擊掌，為其加油打氣，鼓勵大家好好發揮，期盼國手以最佳狀態投入競賽，祝福國手在國際舞臺發光發熱，也期待代表團順利完成賽事，平安返臺。

勞動部表示，為讓國手安心參賽，本次已就代表團安全、健康照護及突發事件應處預作完整規劃，並與外交部、陸委會等相關單位保持聯繫，掌握當地情勢及相關資訊；代表團也建立緊急聯繫窗口及通報應變機制，並配置醫療團隊及選手管理人員隨團協助，如遇突發狀況，行政團隊將於第一時間介入處理，力求減少外部干擾，使國手專心投入競賽，爭取佳績。