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李洋疑遭阻進亞運選手村 卓榮泰：堅定維護選手參賽權

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院長卓榮泰19日表示，對於體育部長李洋在名古屋亞運期間疑似遭阻擋進入選手村一事，首先要給予李洋肯定與支持，李洋堅定維護選手參加正式國際競賽的權利，也讓國家代表隊能順利參與比賽；他並期待亞洲奧林匹克理事會（亞奧會）遵從奧會精神，尊重相關規定，讓台灣選手能順利在場上展現最佳成績。

卓榮泰19日出席「第八屆都更+危老博覽會開幕式」受訪時表示，特別感謝中華奧林匹克委員會主席蔡家福、副主席陳士魁，以及隨同前往的行政院政務委員吳誠文，希望幾人在後續比賽期間，都能站在第一線，依照維護國家利益及選手權利的立場，面對未來可能發生的各種突發狀況。

卓榮泰指出，李洋在此次事件中，很清楚且堅定地維護選手參加正式國際競賽的權利，也讓國家代表隊能夠順利參與比賽，對此給予肯定與支持。

對於後續處理，卓榮泰表示，期待亞奧會遵從奧會精神，也以台灣遵守奧會規定的態度相互尊重，讓我國選手能夠順利在賽場上表現，取得最好的成績。

亞運 李洋 選手

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