GCTF 首赴科索沃辦供應鏈工作坊 我國分享高科技產業經驗

我國駐匈牙利代表處、美國駐科索沃大使館及科索沃普里斯提納大學17日在科索沃首都普里斯提納共同舉辦「全球合作暨訓練架構」（GCTF）海外工作坊，以「連結關鍵供應鏈與物流樞紐：與戰略夥伴共創繁榮」為主題，分享台灣發展高科技產業及參與全球供應鏈的經驗，並聚焦科索沃如何運用地緣優勢，與理念相近夥伴建立安全、多元且具韌性的供應鏈。

這是GCTF首度在科索沃舉辦工作坊，邀集台灣、美國及科索沃產官學界代表，分別就「台灣在全球供應鏈韌性中的戰略角色」、「台灣由製造業升級為高科技產業的經驗」、「科索沃作為區域物流樞紐的角色」，以及「與夥伴共建安全及多元供應鏈」等議題交流，從產業升級、供應鏈韌性到物流發展，探討區域合作機會。

我國駐匈牙利代表王翼龍致詞表示，供應鏈韌性攸關全球經濟安全及長期繁榮，過度依賴單一來源，不僅可能造成供應中斷，也可能成為經濟脅迫工具。因此，建構多元、安全且值得信賴的供應網絡，已成為民主夥伴共同面對的重要課題。

王翼龍指出，台灣在先進半導體、人工智慧及高科技產業供應鏈中扮演關鍵角色，樂意與具備西巴爾幹地緣優勢的科索沃，以及美國等理念相近夥伴深化合作，協助強化區域供應鏈韌性。

此次工作坊也將台灣產業發展經驗作為重要交流內容，從製造業逐步升級至高科技產業的過程，分享台灣如何參與全球供應鏈及累積產業能量，並與科索沃發展區域物流及供應鏈樞紐的議題相互對照，尋求夥伴合作空間。

GCTF由台美於2015年共同創立，日本、澳洲、加拿大及英國後續陸續加入成為正式夥伴，目前已舉辦逾90場國際工作坊，參與者來自超過100個國家。外交部表示，GCTF已成為台灣與理念相近夥伴分享專業經驗、協助各國能力建構，以及共同因應全球挑戰的重要多邊平台。