iPhone 18 Pro開賣 電信三雄報喜！看好明年春季再賺一波

蘋果iPhone 18 Pro系列手機昨（18）日開賣，電信三雄、電商業者與相關零售通路都公告首日銷量告捷。中華電信（2412）統計買氣年增逾六成、台灣大年增近五成，遠傳也顯著成長，預估整體高階機種銷售業績年增二到三成。

三雄看好新機帶動2026年手機銷貨業務創高，明年春天蘋果基本款iPhone 18上市可望再推升新一波買氣。

iPhone 18 Pro系列首賣告捷

iPhone 18 Pro系列手機漲價並未影響果粉狂熱支持，業者普遍預估，即使首批到貨量微幅增加，但初期仍有缺貨狀況，遠傳則看好周末迎來一波交機熱潮。美式賣場好市多內湖店一早出現排隊人潮，黑鑽會員利用每日提前1小時入場權益搶先進場購機，營業20分鐘後iPhone 18 Pro Max首波現貨即宣告完售，現場並祭出每張會員卡限購1支規定，新機買氣熱。

中華電信總經理林榮賜觀察，台灣經濟表現不錯，加上AI應用驅動果粉換機，樂觀看待整體銷售。個人家庭分公司總經理胡學海觀察，今年以來iPhone 17延續熱度，下半年新機種帶動高階機種，全年手機銷貨營收有很大的機會創新高。

台灣大總經理林之晨表示，首波預購量較去年同期成長約兩倍，高階換機需求升溫。台灣大具備完整Apple生態系，以5G網路與多元科技服務，讓Apple裝置與服務在更多使用情境中自然串聯。

遠傳總經理井琪認為，蘋果推出折疊機iPhone Duo是大大的加分，可望吸引新用戶加入果粉行列。遠傳通路與商品行銷事業群執行副總趙憶南預期今年高階機種可望成長二到三成；手機價格水漲船高，今年手機銷貨收入持續成長、創新高，吸引用戶回歸電信資費綁約，可望在第4季發酵。

蘋果分三階段開賣，iPhone Pro系列昨日開賣後，折疊機iPhone Duo在10月23日開賣，明年春天可望推出基本款iPhone 18，一波波拉抬買氣。

電商業者普遍在開賣後完售，網路家庭iPhone訂閱方案正式邁入第五年。今年iPhone 18 Pro的「續訂閱方案」訂閱周期12個月，每月月付額最低2,432元起，可入手最新iPhone 18 Pro系列，樂觀預期訂閱熱潮持續增溫，帶動金融科技事業部門業績。