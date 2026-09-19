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主計總處統計薪資 研究所程度領6.8萬元最多

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導

學歷仍是影響薪資高低的重要分水嶺。主計總處最新統計顯示，今年前七月全體受僱員工經常性薪資中位數，隨教育程度提高而明顯增加。

其中研究所程度達68,152元，不僅高於專科及大學的41,814元，更是國中及以下32,707元的逾二倍，凸顯不同教育程度間薪資差距仍相當明顯。

主計總處統計，今年前七月國中以下程度受僱員工經常性薪資中位數為32,707元，較去年同期增加3.17%；高中及高職程度為35,280元，年增3.33%；專科及大學程度則提高至41,814元，年增3.59%；研究所程度最高，薪資中位數達68,152元，年增2.79%。

若單看薪資水準，研究所與專科、大學程度之間差距尤其明顯。

研究所薪資中位數較專科及大學高出26,338元；與國中及以下相比，更相差35,445元，相當於後者的二倍以上。

不過，薪資成長速度並非學歷愈高就愈快。今年前七月不同教育程度薪資中位數均較去年同期成長，其中以專科及大學年增3.59%最多，高中等年增3.33%次之，國中及以下增加3.17%，研究所則增加2.79%，漲幅為四類中最低。

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