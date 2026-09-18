夏天電費突暴增？網驚呼帳單超過4萬元 台電揭原因

有網友表示電費帳單超過4萬元，指電費突然暴增。台電今天說明，該用戶近3年同期間用電量皆約6000度，是住宅用戶夏季期間平均用電的7倍之多，用電越多會以較高電費單價計算，因此電費有明顯增幅。

台電今天透過新聞稿表示，台灣自1989年起，每年6至9月例行實施夏月電價，超過7成用戶平均每度電價不到3元，主要受影響的用戶為每月用電超過1000度的住宅用戶，占比僅2.4%。

台電統計，因應夏月期間冷氣用電需求，每個家戶平均每月用電量會從非夏月的308度增至418度，一期電費帳單會從新台幣1276元增至2168元。該網友因近3年9月同期電費帳單的用電度數皆達約6000度，是一般家戶的7倍以上，因此電費有明顯增幅。

台電提醒，夏季因氣溫高，冷氣空調用電增加，經統計用電量一般較非夏季多出4成，相對易有電費增加感受，建議民眾可對比去年同期帳單，更能客觀確認用電是否出現異常。

台電建議，對於每月用電800度以上的住宅用戶，可洽台電評估選用具尖離峰價差的時間電價。若民眾發現電費或用電度數異常，可透過電子帳單服務系統查看帳單明細及用電圖表，或撥打客服專線1911洽詢；若懷疑電表失準，台電也可協助查驗電表。