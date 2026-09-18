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電價暫不調整…行政院：尊重審議會決議 籲朝野盡速通過追加預算

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
經濟部電價費率審議會決議「優先爭取政府追加預算撥補711億元，本次電價暫不調整」。行政院發言人李慧芝呼籲立法院各黨團秉持「民生優先」原則，盡速排審並通過追加預算案。聯合報系資料照
經濟部電價費率審議會決議「優先爭取政府追加預算撥補711億元，本次電價暫不調整」。行政院發言人李慧芝呼籲立法院各黨團秉持「民生優先」原則，盡速排審並通過追加預算案。聯合報系資料照

經濟部電價費率審議會今天決議「優先爭取政府追加預算撥補711億元，本次電價暫不調整」。行政院發言人李慧芝表示，尊重審議會經充分討論後所作出的專業決議，她呼籲立法院各黨團秉持「民生優先」原則，盡速排審並通過追加預算案。

李慧芝指出，近期中東衝突引發國際燃料價格劇烈波動，台電負擔穩定物價、照顧基層民生的重任，吸收龐大燃料成本，致使財務壓力嚴峻；為確保台電永續經營與供電穩定，行政院已於9月3日提出追加預算案，特別針對「穩定民生」編列專案預算，盼透過財政挹注減輕台電負擔，確保供電穩定及整體民生物價平穩。

李慧芝強調，穩定民生經濟是朝野共同的責任，呼籲立法院各黨團體恤民情，秉持「民生優先」原則，盡速排審並通過追加預算案，以緩解台電營運壓力，讓產業與民眾免於擔心電價及物價的波動，共同守護台灣經濟與全民生活。

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