審議會拍板電價暫凍漲 政院：爭取追加預算撥補台電711億元

電價費率審議會18日決議，本期電價暫不調整，並優先爭取政府追加預算撥補台電711億元。行政院發言人李慧芝表示，尊重審議會經充分討論後作出的專業決議，行政院也將透過追加預算挹注，協助台電減輕燃料成本壓力，維持供電穩定及民生物價平穩。

李慧芝表示，近期中東衝突引發國際燃料價格劇烈波動，台電為穩定物價、照顧民生，持續吸收龐大燃料成本，導致財務壓力加劇。為確保台電永續經營及供電穩定，行政院已於9月3日提出追加預算案，並針對「穩定民生」編列專案預算，希望透過政府財政挹注，減輕台電營運負擔。

此次電價費率審議會決議，在政府追加預算撥補711億元優先爭取下，本次電價暫不調整。李慧芝指出，政府將持續關注國際燃料價格變化，並透過相關政策工具降低外部能源價格波動對國內民生及產業的影響。

李慧芝強調，穩定民生經濟是朝野共同責任，呼籲立法院各黨團體恤民情，秉持「民生優先」原則，儘速排審並通過追加預算案，以緩解台電營運壓力，讓產業及民眾免於擔心電價與物價波動，共同維持台灣經濟及民生穩定。