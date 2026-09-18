經濟部通過中龍178.8億元投資案 設置智慧高爐製程優化及再生水廠

經濟部投資台灣事務所18日通過3家企業擴大投資台灣，包含根留企業方案的中龍鋼鐵投資178.8億元，推動智慧高爐製程優化；中小企業方案的艾塔菲食品投資3.5億元、吉利康規劃投資3.4億元設置智慧化生產線。

中龍鋼鐵為中鋼子公司，中龍鋼鐵規劃於台中龍井廠區投入約178.8億元，推動智慧高爐製程優化與建置再生水廠，預計新增13名本國就業機會。此次投資將導入人工智慧平台，建構自動監控、預警、診斷及決策機制，提升生產效率與作業安全，並使用再生水及太陽能發電設施等落實減碳，促進製程數位化與智慧化轉型。預期可提升國內鋼鐵產業智慧製造及綠色轉型能量，強化鋼材供應韌性與國際競爭力。

自台南起家艾塔菲食品，旗下擁有「狸小路手作烘焙」，規劃於台南永康廠區增設智慧化生產線，導入AI資料處理平台及AI視覺辨識系統，優化生產管理與品質檢驗流程，並設置太陽能發電設備，推動節能減碳與綠色製造。本次投資約3.5億元，預計新增20名本國就業機會，並提升產品品質與生產效率，為布局國際市場奠定基礎。

經濟部表示，吉利康專門提供半導體科技產業之技術支援服務，規劃投資3.4億元於台南市仁德區興建兩座廠區，擬增聘8名本國員工。新廠將導入智慧化AI模組，提升氣體供應系統之精準度，並建置太陽能發電設施等。本次投資有助於吉利康擴大營運規模與精進核心技術，進一步強化半導體關鍵製程設備之在地供應能力。

經濟部表示，截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1,820家企業約2兆8,085億元投資，預估創造逾17萬個本國就業機會，其中「根留台灣企業加速投資行動方案」有236家企業投資約6,639億元，帶來3萬548個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」吸引1,220家企業投資約6,275億元，可新增4萬2,737個就業機會。後續尚有18家廠商排隊待審。