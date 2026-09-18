聽新聞
0:00 / 0:00
受中東戰爭影響爭取政府撥補711億 電價暫不決議
經濟部次長賴建信、台電總經理郭天合、能源署長吳志偉、台電副總經理王韻淳、能源署組長夏峪泉、台電專業總管理師下午出席經濟部舉行「115年第2次電價費率審議會」會後記者會，由經濟部次長賴建信公布審議會的決議，決議支持優先爭取政府撥補撥款711億元，本次電價調整議會暫不決定，留待12月併入第三次電價審議會審議輸配電費率時再行討論。
賴建信表示，審議會委員審議時認為，影響本期電價主要為中東戰事，燃料價格大漲導致發電成本大幅增加，為避免引發物價 波動，決議支持優先爭取政府撥補撥款711億元，故本次電價調整議會暫不決定，留待12 月併入第3次電價審議輸配電費率電議時再行討論。
賴建信表示，考慮會檢視台電公司各項成本控制尚屬合宜，另外涉及週邊國家對中東 戰爭緊張工作法，採行追加預算支持擴大預算，審議會支持應優先爭取政府撥補預算，減輕台電公司財務壓力。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。