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受中東戰爭影響爭取政府撥補711億 電價暫不決議

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
經濟部次長賴建信下午主持經濟部舉行「115年第2次電價費率審議會」會後記者會，公布審議會的決議，決議支持優先爭取政府撥補撥款711億元，本次電價調整議會暫不決定，留待12月再行討論。記者黃義書／攝影
經濟部次長賴建信下午主持經濟部舉行「115年第2次電價費率審議會」會後記者會，公布審議會的決議，決議支持優先爭取政府撥補撥款711億元，本次電價調整議會暫不決定，留待12月再行討論。記者黃義書／攝影

經濟部次長賴建信、台電總經理郭天合、能源署長吳志偉、台電副總經理王韻淳、能源署組長夏峪泉、台電專業總管理師下午出席經濟部舉行「115年第2次電價費率審議會」會後記者會，由經濟部次長賴建信公布審議會的決議，決議支持優先爭取政府撥補撥款711億元，本次電價調整議會暫不決定，留待12月併入第三次電價審議會審議輸配電費率時再行討論。

賴建信表示，審議會委員審議時認為，影響本期電價主要為中東戰事，燃料價格大漲導致發電成本大幅增加，為避免引發物價 波動，決議支持優先爭取政府撥補撥款711億元，故本次電價調整議會暫不決定，留待12 月併入第3次電價審議輸配電費率電議時再行討論。

賴建信表示，考慮會檢視台電公司各項成本控制尚屬合宜，另外涉及週邊國家對中東 戰爭緊張工作法，採行追加預算支持擴大預算，審議會支持應優先爭取政府撥補預算，減輕台電公司財務壓力。

經濟部次長賴建信（左）、台電總經理郭天合（右）下午出席經濟部舉行「115年第2次電價費率審議會」會後記者會，賴建信公布審議會的決議，決議支持優先爭取政府撥補撥款711億元，本次電價調整議會暫不決定，留待12月再行討論。記者黃義書／攝影
經濟部次長賴建信（左）、台電總經理郭天合（右）下午出席經濟部舉行「115年第2次電價費率審議會」會後記者會，賴建信公布審議會的決議，決議支持優先爭取政府撥補撥款711億元，本次電價調整議會暫不決定，留待12月再行討論。記者黃義書／攝影

經濟部次長賴建信（中）、台電總經理郭天合（右二）、能源署長吳志偉（左二）、台電副總經理王韻淳（右一）、能源署組長夏峪泉（左一）等下午出席經濟部舉行「115年第2次電價費率審議會」會後記者會，賴建信公布審議會的決議，決議支持優先爭取政府撥補撥款711億元，本次電價調整議會暫不決定，留待12月再行討論。記者黃義書／攝影
經濟部次長賴建信（中）、台電總經理郭天合（右二）、能源署長吳志偉（左二）、台電副總經理王韻淳（右一）、能源署組長夏峪泉（左一）等下午出席經濟部舉行「115年第2次電價費率審議會」會後記者會，賴建信公布審議會的決議，決議支持優先爭取政府撥補撥款711億元，本次電價調整議會暫不決定，留待12月再行討論。記者黃義書／攝影

經濟部次長賴建信（左）、台電總經理郭天合（右）下午出席經濟部舉行「115年第2次電價費率審議會」會後記者會，賴建信公布審議會的決議，決議支持優先爭取政府撥補撥款711億元，本次電價調整議會暫不決定，留待12月再行討論。記者黃義書／攝影
經濟部次長賴建信（左）、台電總經理郭天合（右）下午出席經濟部舉行「115年第2次電價費率審議會」會後記者會，賴建信公布審議會的決議，決議支持優先爭取政府撥補撥款711億元，本次電價調整議會暫不決定，留待12月再行討論。記者黃義書／攝影

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