受中東戰爭影響爭取政府撥補711億 電價暫不決議

學歷仍是影響薪資高低的重要分水嶺。主計總處最新統計顯示，今年1至7月全體受僱員工經常性薪資中位數，隨教育程度提高而明顯增加，其中研究所程度達68,152元，不僅高於專科及大學的41,814元，更是國中及以下32,707元的逾2倍，凸顯不同教育程度間薪資差距仍相當明顯。

2026-09-18 17:22