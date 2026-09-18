學歷薪資差距大… 研究所薪資中位數破6萬元 是國中以下程度2倍

學歷仍是影響薪資高低的重要分水嶺。主計總處最新統計顯示，今年1至7月全體受僱員工經常性薪資中位數，隨教育程度提高而明顯增加，其中研究所程度達68,152元，不僅高於專科及大學的41,814元，更是國中及以下32,707元的逾2倍，凸顯不同教育程度間薪資差距仍相當明顯。

主計總處統計，今年1至7月國中以下程度受僱員工經常性薪資中位數為32,707元，較去年同期增加3.17%；高級中等、包括高中及高職程度為35,280元，年增3.33%；專科及大學程度則提高至41,814元，年增3.59%；研究所程度最高，薪資中位數達68,152元，年增2.79%。

若單看薪資水準，研究所與專科、大學程度之間差距尤其明顯。研究所薪資中位數較專科及大學高出26,338元；與國中及以下相比，更相差35,445元，相當於後者的2倍以上。

不過，薪資成長速度並非學歷愈高就愈快。今年前七月不同教育程度薪資中位數均較去年同期成長，其中以專科及大學年增3.59%最多，高級中等年增3.33%次之，國中及以下增加3.17%，研究所則增加2.79%，漲幅為四類中最低。

拉長時間觀察，以歷年1至7月資料比較，研究所程度經常性薪資中位數從2022年的60,288元，逐年升至2023年61,710元、2024年63,672元、2025年66,305元，今年再提高至68,152元；專科及大學也由2022年的37,080元逐步升至今年41,814元。