50歲賺多少才及格？主計總處揭薪資中位數 這年齡層薪水成長速度最高

薪資隨年齡累積一路墊高。主計總處最新統計顯示，今年1至7月未滿25歲受僱員工經常性薪資中位數僅29,825元，之後隨年齡增加逐步攀升，50至64歲達44,019元最高；65歲以上則降至38,935元。男女薪資方面，男性中位數41,189元，仍高於女性37,445元，兩者相差3,744元。

從年齡別來看，今年前七月未滿30歲受僱員工經常性薪資中位數為32,492元，年增2.98%；細分之下，未滿25歲為29,825元、年增2.44%，25至29歲為36,312元、年增3.18%。進入30歲後，薪資水準進一步提高，30至39歲為40,171元、年增3.29%，40至49歲增至43,138元、年增2.97%。

薪資中位數在50至64歲達44,019元高點，較未滿25歲高出14,194元。主計總處指出，隨年齡增長，薪資也因工作經驗及專業程度累積而提高；但到了65歲以上降至38,935元，主因是該族群包括退休後再度就業的員工，使薪資中位數轉為下滑。

若比較各年齡層今年薪資成長速度，以30至39歲年增3.29%最高，其次是25至29歲年增3.18%，40至49歲增加2.97%；50至64歲則年增2.29%，65歲以上僅增加1.71%。

性別差距方面，今年1至7月男性經常性薪資中位數為41,189元，較去年同期增加3.16%；女性為37,445元，年增3.57%，女性薪資增幅反而比男性高出0.41個百分點。以金額計算，男女薪資中位數仍相差3,744元，女性約為男性的90.9%。

若與去年相比，2025年同期男性薪資中位數39,927元、女性36,155元，當時差距為3,772元；今年差距縮至3,744元，略減28元。女性薪資中位數占男性比率，也由約90.6%微升至90.9%，顯示性別薪資差距略有收斂，但整體落差仍存在。