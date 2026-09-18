經部A+計畫通過4案補助逾4億 采鈺科技獲1.5億最多

經濟部今天表示，「A+企業創新研發淬鍊計畫」決審會議通過台康生技、聚陽實業、采鈺科技及愛國者綠能科技等4項前瞻技術研發計畫，核定補助金額合計約新台幣4.15億元，其中采鈺科技投入生醫光波導元件暨CMOS整合平台技術開發計畫，獲補助1.5億元，為這次審查通過最大案。

經濟部產業技術司指出，通過4案分別為台康生技「高體積／高濃度皮下注射製劑平台研發計畫」，核定補助1.4億元；聚陽實業主導的「次世代穿戴式智慧體感服飾整合開發暨多元場域驗證計畫」，獲補助9287萬元；采鈺科技「生醫光波導元件暨CMOS整合平台技術開發計畫」，獲補助1.5億元；愛國者綠能科技主導的「無人直升機用高能量密度鋰金屬電池計畫」，獲補助3200萬元。

技術司透過新聞稿表示，今天召開「A+企業創新研發淬鍊計畫」第12次決審會議，通過4項前瞻技術研發計畫。其中，台康生技將聚焦國產透明質酸酶（Hyaluronidase）及高體積、高濃度皮下注射製劑平台技術，突破人源化、高穩定性及無動物性原料製程等瓶頸，建立透明質酸酶搭載抗體藥物的皮下注射製劑平台，提升藥物在皮下組織的擴散及吸收效率。

技術司指出，相關技術可延伸應用於抗體藥物、長效蛋白及慢性疾病藥品開發，也可提供國內生技製藥業者及CDMO（委託開發暨製造服務）製劑開發服務，降低關鍵原料與技術對國外供應的依賴。

聚陽實業攜手宏達國際電子及翰沃生電科技，開發次世代穿戴式智慧體感服飾，整合可拉伸織物導線、自吸濕舒適電極及異質接合等技術，打造兼具耐水洗與舒適穿戴特性的產品，並結合電回饋、雙模態寬頻震動及跨平台體感系統。

技術司表示，相關智慧體感服飾將優先應用於軍警訓練及VR互動場域，未來可延伸至運動健身、企業培訓、智慧醫療及高齡復健，串聯紡織、電子、XR及生醫等產業。

采鈺科技投入生醫光波導元件暨CMOS整合平台技術，針對單分子DNA定序面臨的螢光訊號微弱、背景雜訊高等挑戰，整合可見光波導、微奈米光學元件及高靈敏CMOS感測技術，提升螢光激發及訊號收集效率，改善單分子辨色的訊噪比。

技術司指出，這項技術未來可應用於DNA定序、癌症早期檢測、感染性疾病診斷及生物感測等領域，強化台灣生醫光電與半導體技術整合能力，拓展生醫晶片應用市場。

新能源方面，愛國者綠能科技攜手泓辰材料，開發無人直升機用高能量密度鋰金屬電池材料與電芯技術，目標開發電芯能量密度超過420Wh/kg、模組能量密度逾340Wh/kg的高性能電池。

技術司表示，這項計畫將導入「PEC安全材料」及自組成鋰金屬負極技術，兼顧高能量密度、高倍率放電及電池安全性，並以25公斤級無人直升機為優先應用場域，提升無人載具續航能力，未來可延伸至國防、交通及商業巡檢等應用。