投資台灣三方案再增3家 中龍鋼鐵單筆砸178.8億元

投資台灣事務所18日通過3家企業擴大投資台灣，包括根留企業方案的中龍鋼鐵，以及中小企業方案的艾塔菲食品、吉利康。其中， 中龍鋼鐵將在台中龍井廠區投入178.8億元，推動智慧高爐製程優化與建置再生水廠，預計新增13名本國就業機會。

經濟部表示，中龍鋼鐵為中鋼公司子公司，為國內同時具備電爐與高爐的一貫化作業鋼廠，主要生產一般碳鋼、結構用鋼、高強度低合金鋼、H型鋼及窄幅鋼板等。

中龍鋼鐵此次投資將導入人工智慧平台，建構自動監控、預警、診斷及決策機制，提升生產效率與作業安全，並使用再生水及太陽能發電設施等落實減碳，促進製程數位化與智慧化轉型。預期可提升國內鋼鐵產業智慧製造及綠色轉型能量，強化鋼材供應韌性與國際競爭力。

旗下擁有「狸小路手作烘焙」、「皇上不上朝」、「小鱷先生餅乾販製所」、「MOGU KABI豆塔專賣店」、「山茶家」等多元甜點品牌的艾塔菲食品，規劃於臺南永康廠區增設智慧化生產線，投資3.5億元，預計增加20個本國就業機會，導入AI資料處理平台及AI視覺辨識系統，優化生產管理與品質檢驗流程，並設置太陽能發電設備，推動節能減碳與綠色製造。

吉利康專門提供半導體科技產業的技術支援服務，規劃投資3.4億元在台南市仁德區興建兩座廠區，將增聘8名本國員工，新廠將導入智慧化AI模組，提升氣體供應系統的精準度，並建置太陽能發電設施等，響應淨零轉型趨勢。

經濟部統計，截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1820家企業約2兆8085億元投資，預估創造逾17萬個本國就業機會，其中「根留台灣企業加速投資行動方案」有236家企業投資約6639億元，帶來 3萬548個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」吸引1220家企業投資約6275億元，可新增4萬2737個就業機會。後續尚有18家廠商排隊待審。