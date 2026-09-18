從熱門排行掌握市場題材 Yahoo股市App「AI榜單解讀」登場

從新一代 iPhone、供應鏈動向到科技股行情，市場資訊快速湧現，如何掌握關鍵脈絡成為投資人一大課題。Yahoo股市App宣布推出全新「AI 榜單解讀」，運用AI彙整台股熱門榜單與相關新聞，協助使用者掌握熱門標的、產業題材與市場動態；同時導入「適應性版面」，優化平板與折疊手機的看盤體驗。

搭配「財經AI事件整理」及付費VIP專屬「AI自選股摘要」，Yahoo股市App三大AI功能涵蓋熱門榜單、財經事件與自選股資訊，讓投資人可在同一 App中查看不同面向市場資訊，提升資訊整理與投資研究效率。

全新「AI榜單解讀」以AI即時彙整成交量、漲幅、外資單日買超等台股榜單與相關新聞，從中整理焦點個股、產業題材與市場動態。使用者登入App後，即可在「首頁熱門排行」、「盤後籌碼」及「社群爆紅榜」等頁面免費查看AI解讀內容，並點選文中相關個股瀏覽詳細資訊。

「財經AI事件整理」結合生成式AI與既有智慧新聞彙整技術，梳理近期重要財經事件，摘要事件背景、最新進展及相關報導。

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