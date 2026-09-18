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「備援再備援」 卓榮泰：台馬四號海纜啟用、建構陸海空通訊網

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
卓榮泰18日出席台馬第四號海纜完工啟用典禮。記者余弦妙／攝影
卓榮泰18日出席台馬第四號海纜完工啟用典禮。記者余弦妙／攝影

台馬第四號海纜正式完工啟用，行政院長卓榮泰18日表示，離島通訊建設不僅要「有」、要「穩定」，更要具備韌性，能經得起天然災害及人為因素的侵擾。政府將持續以海纜、微波及低軌衛星等多元技術，建立「陸、海、空」立體備援架構，做到「備援再備援」，讓離島通訊不中斷。

卓榮泰今日出席台馬第四號海纜完工啟用典禮表示，這條全長294公里的海纜，串聯台灣本島、東引、西莒及南竿等地，完工後將與既有海纜、微波系統及低軌衛星等共同運作，形成多層次的通訊備援。

卓榮泰指出，馬祖過去曾遭遇斷網困擾，當時他也接到許多馬祖鄉親反映，因為通訊中斷，生活受到很大影響。因此，這次海纜建設的意義不只是增加一條通訊線路，而是要讓離島居民在日常生活、醫療服務、公共服務及通訊網路等方面，都能享有與台灣本島接近的服務水準。

他表示，未來除了海纜，兩套微波系統也會即時投入備援，低軌衛星則將成為另一層通訊保障，而且相關通訊量能已提前部署，並遠高於當地需求。政府希望透過不同技術、不同路徑的備援，讓離島通訊即使面對突發狀況，也能維持基本服務。

卓榮泰強調，照顧離島是中央政府的責任，政府要進一步推動「數位平權」，尤其高齡化、偏鄉及離島地區，更需要中央在設備與數位工具上協助地方，讓離島能與台灣本島甚至世界接軌。

除了硬體建設，卓榮泰也指出，海纜安全還需要法制配合。行政院過去一、兩年曾密集討論「海纜七法」，從電信、電業、天然氣、自來水、商港及傳播等不同面向著手，除了讓相關工程施工更加順暢，也希望強化未來安全防護，對不法入侵提供更完整的法律依據。

卓榮泰也特別感謝參與台馬第四號海纜建置的本土海事工程團隊。他表示，台灣過去海事工程發展受到限制，但隨著政府近年推動風電及海洋相關建設，國內已逐步累積海事工程能量。未來無論是天空或海洋資源，都應該充分發展，政府也將持續協助國內海事工程團隊成長。

卓榮泰表示，台灣本島有中央山脈作為天然屏障，但離島沒有中央山脈，卻有中央政府可以與地方政府共同守護。此次台馬第四號海纜完成，正是中央與地方合作強化離島基礎建設的成果，未來更重要的是做好長期安全維運，持續提升通訊系統韌性。

他也表示，科技已讓台灣與連江之間的距離進一步縮短，台灣與連江雖然在地理上是離島與本島，但透過通訊基礎建設，已能讓雙方在資訊傳遞上更加便利。台馬第四號海纜啟用不只是連接兩地，更是政府推動離島數位平權與通訊韌性的重要一步。

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