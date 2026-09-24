企業與銀行的往來，不只資金收付

DA BOSS企業會員制，讓日常金融往來發揮更多價值

對許多企業主而言，經營企業最關心的往往是業績成長、成本控制與營運效率。隨著訂單及往來需求增加，支付供應商貨款、發放員工薪資，以及跨行轉帳、提款等金融服務，也逐漸成為企業日常營運的一部分。

以一家剛起步的中小企業為例，隨著業務逐步成長，日常帳務往來也更加頻繁。雖然單筆交易費用不高，但對固定使用金融服務的企業而言，若能享有持續性的交易優惠，也能為日常營運創造更多實際價值。

有鑑於此，永豐銀行中小企業平台DA BOSS推出全新「企業會員制」，依企業資產規模提供分級會員權益，從日常交易優惠延伸至企業常用服務與經營資源，為企業日常營運提供更多實質幫助。

隨著企業規模與交易需求成長，跨行轉帳、薪資發放及帳務管理等金融服務，逐漸成為企業日常營運的重要環節。 圖／Shutterstock

月平均存款達50萬元，可享20次跨行轉帳、提款免手續費

對企業而言，實用的權益優惠，往往來自日常營運中經常使用的服務。

對固定有跨行轉帳及提款需求的企業來說，若能享有一定次數的交易優惠，相較於一次性的活動回饋，更能在日常金融往來中持續受惠。

「DA BOSS企業會員制」依企業資產規模提供不同等級的會員權益，其中月平均存款達50萬元，可享20次跨行轉帳及提款免手續費；符合更高級別條件者，最高可享30次免手續費優惠。

當企業逐步建立主要往來銀行關係時，除了重視資金收付的便利性，也會期待銀行提供更多經營資源。「DA BOSS企業會員制」透過分級權益設計，將日常金融往來延伸至會員專屬優惠與加值服務，讓企業在持續往來中累積更多經營價值。

永豐DA BOSS企業會員制依企業資產規模提供分級權益，月平均存款達50萬元，可享20次跨行轉帳及提款免手續費，並涵蓋加值服務與企業成長資源。 圖／聯合線上製作

不只交易優惠，還有更多會員專屬權益

除了跨行轉帳及提款優惠外，DA BOSS企業會員還可享有多項會員專屬權益。

包含「永豐雲端印刷網」及「藍途記帳」服務折價券，以及會員升等禮「小蜜豐點數最高2,688點」等回饋。從印刷需求、帳務管理到點數回饋，相關會員權益皆可為企業日常營運提供實質效益。

對許多中小企業而言，日常經營所需的服務往往分散在不同平台。DA BOSS透過會員機制串聯相關服務，協助企業更便利地取得日常營運及不同發展階段所需的服務與資源。

從金融服務延伸至企業成長資源

企業成長過程中，面臨的挑戰往往不只是資金需求。

品牌如何被看見、市場如何拓展、數位工具如何運用，以及經營管理能力如何持續提升，都是企業成長的重要課題。為協助企業掌握市場趨勢與經營新知，DA BOSS持續規劃企業講座活動，主題涵蓋品牌經營、自媒體行銷、商務談判及精準節稅等企業主關注議題，提供更多學習與交流機會。

透過金融服務結合知識資源與企業社群，永豐DA BOSS希望陪伴企業從創業、成長到轉型的不同階段，持續累積競爭力。

陪伴企業經營的長期夥伴

對企業而言，選擇主要往來銀行的考量，早已不只是資金收付是否便利。

從日常交易優惠、會員專屬權益到企業成長資源，企業更期待金融服務能在不同經營階段提供實際協助。永豐「DA BOSS企業會員制」從企業日常往來需求出發，串聯金融優惠、加值服務與經營資源，希望成為企業持續成長的長期夥伴。

有意提升金融往來效率的企業主，可進一步了解「DA BOSS企業會員制」，掌握符合企業現階段需求的金融優惠、會員權益與加值服務。

立即了解DA BOSS企業會員權益

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