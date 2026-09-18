Fed未來四年或較過去40年更鷹派 瑞銀指Warsh主導下反應函數轉變

瑞銀美國首席經濟學家 Jonathan Pingle指出，美國聯準會主席Warsh主導下聯準會反應函數轉變，未來四年或較過去40年更鷹派。

Warsh在記者會發言，更清晰地回顧上任以來的決策及溝通脈絡，並進一步延伸其在Jackson Hole年會所闡述的政策原則。他不只一次表示，目前金融環境並不具限制性（restrictive），並多次強調，這次加息25個基點僅僅移除了部分「寬鬆政策」（a dose of accommodation）。「物價穩定是經濟增長的基礎，而我認為我們今天為實現這一目標邁出了重要一步。我們部分是透過移除部分寬鬆政策來達成這一點。」他表示。

Warsh否定「中性利率」（neutral rate of interest）在貨幣政策決策中具有任何「操作性作用」（operational effect）的概念。他似乎對勞工市場相對不敏感，在Jackson Hole的演說中已明顯淡化相關顧慮，而今日亦未顯示對政策收緊可能帶來的任何限制效果有所擔憂。事實上，在談及推進聯準會雙重使命目標時，他的措辭聽起來彷彿較高利率不會對勞工市場擴張造成影響。這看來並不只是單純的「勞工市場表現良好，而通脹過高」的情況。

Jonathan Pingle認為，相較於過去三任，甚至可能是歷來所有聯準會主席鍾，Warsh的政策反應函數似乎更重視金融環境，較少關注勞工市場，同時對何謂限制性貨幣政策設下更高門檻。

Jonathan Pingle預期下一次加息將於12月FOMC會議進行，加幅為25個基點。估計FOMC將於10月會議按兵不動，正如Warsh解釋，委員會今年6月至7月期間亦曾選擇等待及評估事態發展。這亦可避免在中期選舉前六天提高利率。在瑞銀預期的12月加息25個基點後，FOMC將於2027年維持利率不變，並於2027年6月FOMC會議開始減息。然而，在記者會後，瑞銀認為利率路徑面臨的風險已明顯傾向上行。

Warsh亦透露一些其他值得留意的觀察。多次提及與全球其他央行行長的交流。一般而言，除非與美國本土經濟狀況存在直接關係，FOMC通常不會讓其他央行的政策考量影響自身決策。然而，Warsh似乎更關注、亦更重視這種全球央行間的對話。

與歷任主席相比，Warsh似乎亦對能源價格衝擊更為敏感。這某程度反映疫情時期的經驗。早於2007年及2008年，時任聯準會理事Warsh似乎已傾向支持Charles Plosser及Richard Fisher等FOMC成員的觀點，他們擔心油價上升將帶來更持久的通膨壓力。

然而，由於能源價格不可能無止境上升，最終總會趨於平穩，因此能源價格通脹最終亦會回落至零。若貨幣政策因應最初的衝擊作出反應，當衝擊消退後，政策設定反而可能變得不合時宜，這也是部分決策者主張對供應衝擊採取「視而不見」（look through）態度的原因。

Warsh對聯準會處理疫情期間政策的批評，很可能塑造他認為這種做法並不正確的看法。Warsh認為貨幣政策應正視供應衝擊，並在面對相關衝擊時作出反制，以確保通脹維持在目標水平。他這次提及「第二輪效應」（second-round effects），這種措辭聽起來更接近歐洲央行，而非美國聯準會傳統對能源價格向通膨傳導效應的討論。

例如，Warsh在Jackson Hole曾提及「地緣政治」，這次提供更詳細的說明，自7月以來有三件事發生變化。第一是勞工市場持續強勁，這很可能受到8月就業報告支持；第二是通膨走勢，近期CPI數據顯然未有帶來令人鼓舞的訊號；第三是地緣政治局勢，以及能源價格上升所帶來的影響。

「過去七星期出現變化的第三件事是地緣政治。全球各地的熱點局勢無法迴避，而我們對地緣政治局勢最有可能及最不可能發展方向的判斷已經改變。正是這三項因素共同促成今天堅定且一致的決定。」

無論哪些判斷正確、哪些判斷有誤，Jonathan Pingle認為有一件事確實判斷準確，就是這場記者會將呈現鷹派基調。Warsh以Jackson Hole演講中的觀察及核心原則作為基礎，而這些原則本身已相當鷹派。此外，亦透過實際加息來支持有關論述。總括而言，相較過去40年，未來四年或將面對一個明顯更鷹派的FOMC反應函數。