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美升息1碼…我央行利率連10凍「走自己的路」

聯合報／ 記者藍鈞達、編譯任中原葉亭均／綜合報導
美國聯準會昨宣布三年來首度升息，隨後中央銀行理監事會決議利率「連十凍」，央行總裁楊金龍表示，各國情勢不同，「我們走自己的路」。 記者張文玠／攝影
美國聯準會昨宣布三年來首度升息，隨後中央銀行理監事會決議利率「連十凍」，央行總裁楊金龍表示，各國情勢不同，「我們走自己的路」。 記者張文玠／攝影

台美貨幣政策不同調。美國聯準會昨天率先宣布升息一碼（○點二五個百分點），為三年來首度升息；中央銀行隨後在昨天傍晚決議利率「連十凍」，並鬆綁兩項房市管制措施，包括自然人第二戶貸款調升至七成、刪除建商購地貸款於一定期間內動工興建的規定。

給外界兩個「意外」

對於不升息的決定，央行總裁楊金龍表示，各國面對的經濟情勢不同，「我們走自己的路」。他說這次還是給外界「surprise（意外）」，對有些人來說還是兩個「surprise（利率不動及放寬房市管控）」。

央行昨上調今年經濟成長率預測至百分之十一點四八，消費者物價指數（ＣＰＩ）預估值升至百分之二點○三，在景氣與通膨都具備升息條件下，仍決議利率不變因此受關注。

楊金龍說，昨天有兩位理事認為應該升息，多數理事雖同意利率維持不動，但也提醒明年「如果通膨上去，可能就要有動作。」央行估算，明年因國際油價有望低於今年，加上消費需求溫和，預測明年ＣＰＩ和核心ＣＰＩ年增率為百分之一點八三跟百分之一點八九，「央行還有時間觀察」。

聯準會全票挺升息

相對於央行「意外」不升息，聯準會則一如市場預期升息一碼，而且十二名投票委員全數贊成。聯準會主席華許表示，「明顯的事實是通膨太高，且持續過久。夏季公布的通膨的數據並未顯示潛在的（通膨）趨勢已有重大改善」，「我們必須對通膨明確且夠快速地趨向目標具有信心」。引發關注的是他形容這次升息為「收回一些寬鬆」，被解讀為新一波升息循環的開端。

記者問到美國總統川普要求降息的壓力，華許稱「沒有可提供的內容。」川普隨後被問到聯準會決議升息時，表示他還是對華許有信心，並將矛頭指向一個充滿敵意的理事會。

面對台美決策不同調，楊金龍說，美國通膨同時受到供給與需求兩面推升，供給面包括俄烏戰爭、中東地緣政治等因素干擾，需求面則是美國經濟成長強勁，失業率維持百分之四點一，可以說已接近充分就業，因此有升息的必要。至於台灣雖然經濟成長率表現突出，但主要由ＡＩ、出口帶動，產業呈現Ｋ型分化、景氣「外熱內溫」，央行還須考量傳統產業及首購族負擔，因此不需要因聯準會升息就同步跟進。

日本央行極大考驗

至於十二月的第四季理監事會是否可能升息，楊金龍並未鬆口，僅說將觀察國內通膨發展、主要國家貨幣政策及國內金融情勢。他表示，央行不是沒事做，二○二四年以來，央行政策都是偏緊的，各國可能調升又調降，但央行的操作一樣能穩定物價及通膨預期。

而在聯準會決議升息後，今天舉行利率決策會議的日本銀行（央行）面臨極大考驗，市場預期日銀今天將宣布升息一碼，分析師說，除非日本官員能讓市場相信後續還會進一步升息，否則日圓可能走弱。

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