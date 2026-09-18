快訊

全國首位縣議長涉賄選 彰化議長謝典霖涉賄選今晚裁定羈押禁見

Fed已「鷹」到頂 日後將愈來愈「鴿」？ 華爾街大多頭：3理由看漲美股

聽新聞
0:00 / 0:00

台申請入IMF 楊金龍：好但很難

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導

美國聯邦眾議員金映玉日前表示我政府準備申請加入國際貨幣基金（ＩＭＦ），中央銀行總裁楊金龍昨說，目前相關工作由外交部主導，央行、財政部及金管會都有參與；如果台灣能加入ＩＭＦ，「是很好的一件事」，不過ＩＭＦ申請程序涉及理事會及會員等程序，加入難度可能比世界衛生組織（ＷＨＯ）更高。

楊金龍指出，台灣加入ＩＭＦ的過程，會有兩道設計關卡，第一是ＩＭＦ理事會討論通過，第二是全部會員國的認可，因為有這兩個關卡，所以跟ＷＨＯ相比，「可能難度大一些」。

相關人士透露，即使美國態度正面，因為ＩＭＦ會員資格仍涉及多邊程序，並非單靠單一國家支持即可完成。楊金龍過去也提及，參與ＩＭＦ的先決條件，一定是要聯合國會員，因此能否突破這點是重要關鍵。但能夠加入ＩＭＦ會員國，對台灣來說是「利大於弊」。

楊金龍 IMF 金映玉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

金融突圍 美國友台議員：我擬申請加入IMF

台灣加入IMF議題再受關注 「國家身分認定」最大難關

美議員籲美政府發聲 支持台灣加入國際貨幣基金

我擬申入IMF傳支持聲！美議員喊話貝森特 促政府表態力挺

相關新聞

房市鬆綁「建商叫叫叫 央行不能硬梆梆」

房市管制再鬆綁。央行理監事會昨決議將自然人第二戶購屋貸款最高成數由六成提高至七成，同時刪除建商購地貸款須切結於一定期間內動工興建的規定，兩項措施自十八日起實施。央行總裁楊金龍認為，兩年房市信用管制「也夠了」，未來則會依市場狀況滾動調整。

華許雙面話術 說服市場、安撫白宮

美國總統川普向來毫不掩飾他對聯準會降息的「期待」，但對於他所提名的聯準會主席華許帶領的聯準會決議升息一碼，川普十六日表示，他對華許保持信心，反而批評他所謂「充滿敵意」的理事會。

央行難題 產業不均 升息恐弊大於利

美國聯準會昨宣布升息一碼，台灣央行卻選擇按兵不動，政策利率「連十凍」。更耐人尋味的是，央行同時將今年經濟成長率大幅上修至百分之十一點四八，消費者物價指數（ＣＰＩ）增幅預估值也提高至百分之二以上。

壓低通膨 Fed5訊號 透露鷹派決心

美國聯準會（Ｆｅｄ）昨決議升息一碼，並預期今年底前會再升息一碼（○點二五個百分點），同時釋出五大鷹派訊號，包括決策聲明顯露壓低通膨的決心、預期今年會再升息至少一次的官員增加、調高通膨預期、調升中性利率預估、主席華許在記者會明確展現鷹式立場，雖通過市場的可信度考驗，卻可能使美債殖利率維持高檔更長一段時間。

台申請入IMF 楊金龍：好但很難

美國聯邦眾議員金映玉日前表示我政府準備申請加入國際貨幣基金（ＩＭＦ），中央銀行總裁楊金龍昨說，目前相關工作由外交部主導，央行、財政部及金管會都有參與；如果台灣能加入ＩＭＦ，「是很好的一件事」，不過ＩＭＦ申請程序涉及理事會及會員等程序，加入難度可能比世界衛生組織（ＷＨＯ）更高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。