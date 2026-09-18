壓低通膨 Fed5訊號 透露鷹派決心

美國聯準會（Ｆｅｄ）昨決議升息一碼，並預期今年底前會再升息一碼（○點二五個百分點），同時釋出五大鷹派訊號，包括決策聲明顯露壓低通膨的決心、預期今年會再升息至少一次的官員增加、調高通膨預期、調升中性利率預估、主席華許在記者會明確展現鷹式立場，雖通過市場的可信度考驗，卻可能使美債殖利率維持高檔更長一段時間。

聯準會利率決策小組聯邦公開市場操作委員會（ＦＯＭＣ）十六日一致決議，調高基準的聯邦資金利率目標區間一碼，升至百分之三點七五至百分之四，是三年來首次升息。華許被問到這次升息和七月按兵不動決策的差異時，列舉三個原因，首先是數據顯示經濟已增強，其次為夏季的通膨趨勢並未通過測試。

第三是地緣政治議題，但華許未直接提及美國與伊朗的衝突，「世界到處都是我們無法迴避的熱點，我們對地緣政治局勢最可能或最不可能發生的判斷，也出現變化」。彭博資訊經濟學家解讀，這暗示聯準會官員總結認為伊朗衝突將持續，油價也將維持在高點。

他表示，升息決策並非由市場主導，「是根據我們對當前情勢的評估、對就業走勢的評估，以及對經濟強度的判斷」，「我會觀察市場價格，了解傳達的訊息」，「但今天的決策是由我們自己做成」。

利率預測點狀圖則顯示，提交利率預測的十八位官員中，十六人預測今年內至少會再升息一碼，其中四人更預測將再升息兩碼，多於六月時的九人。華許上任以來便選擇不提交個人利率預測。

多數官員不再像六月般預期明年會降息。最新點狀圖顯示，八名官員預期明年將升息、六人預期利率維持不變，另有四人預估降息；官員也預期二○二八年將降息一次，二○二九年則至少降息一次，但官員也調高長期利率預估○點一個百分點至百分之三點二，象徵認為中性利率提高。