房市鬆綁「建商叫叫叫 央行不能硬梆梆」

房市管制再鬆綁。央行理監事會昨決議將自然人第二戶購屋貸款最高成數由六成提高至七成，同時刪除建商購地貸款須切結於一定期間內動工興建的規定，兩項措施自十八日起實施。央行總裁楊金龍認為，兩年房市信用管制「也夠了」，未來則會依市場狀況滾動調整。

這是央行今年第二度調整該房貸限制。今年三月，央行已將第二戶購屋貸款成數上限由五成放寬至六成，昨再提高到七成，央行表示，主要是協助民眾購買第二戶住宅，實際上是供自己換屋或家人居住所需。

另一項更受建商關注的，是購地貸款規定鬆綁。過去建商辦理購地貸款，除須提出具體興建計畫，也須切結在十八個月期限內開工；新制刪除限期動工切結，改由銀行依個案授信情況自行掌握時程。楊金龍說，銀行對建商的審核過程控管很好，所以一步步放寬。

中華民國不動產建築開發公會全國聯合會表示，政策務實回應自住家庭與產業需求，有助房市軟著陸，給予高度肯定。全聯會理事長陳勝宏建議，期許央行後續滾動檢討信用管制，針對都市更新、危老重建融資及建商餘屋去化等問題，提供合理協助。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨說，第二戶貸款成數提高，最直接受惠的是換屋族、多代同堂家庭，以及父母協助子女購屋等客群。過去貸款上限僅六成，購屋者須準備四成自備款，對高房價地區形成不小門檻；調升至七成後，自備款壓力可望下降，也讓資金調度更有彈性。

對於鬆綁管制，楊金龍指出，面對建商「叫叫叫」，央行也不能「硬梆梆」，畢竟兩年的信用管制已經發揮一定效果。他說，第七波管制到現在「兩年也足夠長了」，應該聽聽外面的呼聲，做適度的放寬，但是考慮青安三點○剛開始，國內經濟熱絡，若是大幅鬆綁也怕資金流到房市去，因此也有一位理事反對放寬。

央行資料顯示，今年七月底全體銀行不動產貸款集中度已降至百分之卅四點四四，較三月底的卅五點五六再下降，也比二○二四年六月底卅七點六一的高點下滑不少。

楊金龍坦言，兩年前央行祭出信用管制時「確實下手重了些」，目的就是避免信用資源過度集中房地產；如今成效逐步顯現，政策也沒有必要一直維持相同的強度。

對於房價居高不下，楊金龍說，央行也希望房市軟著陸，不過，他認為不要把「房價」作為央行的目標。建商也對央行說明，蛋白區價格已經修正，然而北市蛋黃區價格因為有剛需，很難下降，央行也沒辦法增加精華區的土地供給，所以只能道德勸說，希望建商讓利。

楊金龍也有感而發的說，很多人覺得房市是央行的事情，他常跟同事說，「捅到蜂窩了」，但仍鼓勵同仁把相關協處措施盡量完成，把正確訊息提供出去。