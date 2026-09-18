央行難題 產業不均 升息恐弊大於利

美國聯準會昨宣布升息一碼，台灣央行卻選擇按兵不動，政策利率「連十凍」。更耐人尋味的是，央行同時將今年經濟成長率大幅上修至百分之十一點四八，消費者物價指數（ＣＰＩ）增幅預估值也提高至百分之二以上。

表面上看來，景氣夠熱、通膨又超過警戒線，加上聯準會啟動升息，似乎具備完美的升息條件，但央行仍決定「走自己的路」。央行總裁楊金龍的說法，其實透露真正難題是資金分配不均，一旦升息，恐怕通膨沒控好，卻先傷及首購族和中小企業。

楊金龍昨天在理監事會會後記者會再三解釋，銀行體系超額準備仍高，資金並不缺乏，央行可透過調整定存單發行數量等公開市場操作，適時釋放流動性；但銀行基於風險考量，自然會優先把錢貸給條件較好的客戶，反映出問題是落在「資金分配」。他也點名，公民營銀行甚至中華郵政可以扮演一定角色，中小企業若融資困難，還可透過中小企業信用保證基金增加取得資金的機會。

這在在說明，央行面對通膨升溫、經濟良好的「完美升息時間」，卻選擇和立場轉鷹的美歐背道而行，選擇走自己的路不是因為通膨很穩定，也並非升息無用，而是看到Ｋ型經濟下，產業的不均衡發展，升息恐怕「弊大於利」，不一定能夠解決輸入型通膨問題，卻成為對首購房貸族、或沒有跟上ＡＩ浪潮的中小企業的一記重拳。也因此，楊金龍頂著兩位鷹派理事的堅定升息態度，最終仍採取利率不動的政策。

但事實上，這不代表央行不考慮通膨問題，楊金龍認為，除了政策利率，也能透過準備貨幣、超額準備及公開市場操作控制市場資金；他更把目前M２增幅與強勁的實質經濟成長及物價漲幅相比，表達資金情勢其實並不寬鬆。

因此，央行這次「不升息」，表面上或許讓很多人跌破眼鏡，然而，不如說是央行選擇更精準地處理資金問題。通膨並非沒有，但還在可控範圍；反而更需解決的是，如何讓錢流向首購、中小企業與真正需要資金的人；但這件事靠升息無法解決，甚至可能讓問題更嚴重，這也是央行選擇利率按兵不動的重要政策邏輯。