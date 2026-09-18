快訊

全國首位縣議長涉賄選 彰化議長謝典霖涉賄選今晚裁定羈押禁見

Fed已「鷹」到頂 日後將愈來愈「鴿」？ 華爾街大多頭：3理由看漲美股

聽新聞
0:00 / 0:00

央行難題 產業不均 升息恐弊大於利

聯合報／ 本報記者藍鈞達

美國聯準會昨宣布升息一碼，台灣央行卻選擇按兵不動，政策利率「連十凍」。更耐人尋味的是，央行同時將今年經濟成長率大幅上修至百分之十一點四八，消費者物價指數（ＣＰＩ）增幅預估值也提高至百分之二以上。

表面上看來，景氣夠熱、通膨又超過警戒線，加上聯準會啟動升息，似乎具備完美的升息條件，但央行仍決定「走自己的路」。央行總裁楊金龍的說法，其實透露真正難題是資金分配不均，一旦升息，恐怕通膨沒控好，卻先傷及首購族和中小企業。

楊金龍昨天在理監事會會後記者會再三解釋，銀行體系超額準備仍高，資金並不缺乏，央行可透過調整定存單發行數量等公開市場操作，適時釋放流動性；但銀行基於風險考量，自然會優先把錢貸給條件較好的客戶，反映出問題是落在「資金分配」。他也點名，公民營銀行甚至中華郵政可以扮演一定角色，中小企業若融資困難，還可透過中小企業信用保證基金增加取得資金的機會。

這在在說明，央行面對通膨升溫、經濟良好的「完美升息時間」，卻選擇和立場轉鷹的美歐背道而行，選擇走自己的路不是因為通膨很穩定，也並非升息無用，而是看到Ｋ型經濟下，產業的不均衡發展，升息恐怕「弊大於利」，不一定能夠解決輸入型通膨問題，卻成為對首購房貸族、或沒有跟上ＡＩ浪潮的中小企業的一記重拳。也因此，楊金龍頂著兩位鷹派理事的堅定升息態度，最終仍採取利率不動的政策。

但事實上，這不代表央行不考慮通膨問題，楊金龍認為，除了政策利率，也能透過準備貨幣、超額準備及公開市場操作控制市場資金；他更把目前M２增幅與強勁的實質經濟成長及物價漲幅相比，表達資金情勢其實並不寬鬆。

因此，央行這次「不升息」，表面上或許讓很多人跌破眼鏡，然而，不如說是央行選擇更精準地處理資金問題。通膨並非沒有，但還在可控範圍；反而更需解決的是，如何讓錢流向首購、中小企業與真正需要資金的人；但這件事靠升息無法解決，甚至可能讓問題更嚴重，這也是央行選擇利率按兵不動的重要政策邏輯。

央行 升息 通膨

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

央行這次不升、12月會升？首席經濟學家揭利率下一步

央行連10凍、鬆綁第二戶房貸成數 李彥秀：體感通膨與居住將是焦點

國銀中小企放款史上最熱 為何市場喊缺錢？央行點破：患不均

美國聯準會先行升一碼 台灣央行今日理監事會升息機會提高

相關新聞

房市鬆綁「建商叫叫叫 央行不能硬梆梆」

房市管制再鬆綁。央行理監事會昨決議將自然人第二戶購屋貸款最高成數由六成提高至七成，同時刪除建商購地貸款須切結於一定期間內動工興建的規定，兩項措施自十八日起實施。央行總裁楊金龍認為，兩年房市信用管制「也夠了」，未來則會依市場狀況滾動調整。

華許雙面話術 說服市場、安撫白宮

美國總統川普向來毫不掩飾他對聯準會降息的「期待」，但對於他所提名的聯準會主席華許帶領的聯準會決議升息一碼，川普十六日表示，他對華許保持信心，反而批評他所謂「充滿敵意」的理事會。

央行難題 產業不均 升息恐弊大於利

美國聯準會昨宣布升息一碼，台灣央行卻選擇按兵不動，政策利率「連十凍」。更耐人尋味的是，央行同時將今年經濟成長率大幅上修至百分之十一點四八，消費者物價指數（ＣＰＩ）增幅預估值也提高至百分之二以上。

壓低通膨 Fed5訊號 透露鷹派決心

美國聯準會（Ｆｅｄ）昨決議升息一碼，並預期今年底前會再升息一碼（○點二五個百分點），同時釋出五大鷹派訊號，包括決策聲明顯露壓低通膨的決心、預期今年會再升息至少一次的官員增加、調高通膨預期、調升中性利率預估、主席華許在記者會明確展現鷹式立場，雖通過市場的可信度考驗，卻可能使美債殖利率維持高檔更長一段時間。

台申請入IMF 楊金龍：好但很難

美國聯邦眾議員金映玉日前表示我政府準備申請加入國際貨幣基金（ＩＭＦ），中央銀行總裁楊金龍昨說，目前相關工作由外交部主導，央行、財政部及金管會都有參與；如果台灣能加入ＩＭＦ，「是很好的一件事」，不過ＩＭＦ申請程序涉及理事會及會員等程序，加入難度可能比世界衛生組織（ＷＨＯ）更高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。