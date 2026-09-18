Fed升息1碼…專家：台灣央行12月調升利率 機率提高

美國聯準會（Fed）升息1碼，台灣央行昨（17）日並未跟進。富邦金（2881）首席經濟學家羅瑋表示，這次不動，不代表升息警報解除，若國際油價持續居高不下，未來幾個月CPI年增率仍在2%以上，到了12月，央行升息半碼的可能性將相對提高，甚至明年3月也可能再升半碼。

他指出，即使政策利率未動，實際市場利率已經走在前面，包括企業放款、拆借利率持續上揚，目前房貸利率也大致在2.5%以上，仍有持續攀高可能。

國泰資產管理／國泰世華銀行首席經濟學家林啟超也提到，過去央行利率政策，主要著眼於通膨、經濟成長及國際情勢等面向，但這次宣布連十凍，顯示央行此刻更重視經濟結構的差異，也就是Ｋ型經濟的部分。

他說，目前非AI產業面臨出口較弱、毛利偏低等壓力，建商及房貸族同樣承受較大的資金壓力，因此央行這次選擇不升息。

至於房市管制鬆綁，林啟超認為，先前信用管制已看到一定成效，不動產貸款集中度已明顯下降，房屋交易量較2024年9月第七波信用管制時減少約25%至30%，顯示「量縮」，只是價格尚未明顯鬆動，因此央行有空間適度調整管制措施。