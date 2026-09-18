聽新聞
0:00 / 0:00

Fed升息1碼…專家：台灣央行12月調升利率 機率提高

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

美國聯準會（Fed）升息1碼，台灣央行昨（17）日並未跟進。富邦金（2881）首席經濟學家羅瑋表示，這次不動，不代表升息警報解除，若國際油價持續居高不下，未來幾個月CPI年增率仍在2%以上，到了12月，央行升息半碼的可能性將相對提高，甚至明年3月也可能再升半碼。

他指出，即使政策利率未動，實際市場利率已經走在前面，包括企業放款、拆借利率持續上揚，目前房貸利率也大致在2.5%以上，仍有持續攀高可能。

國泰資產管理／國泰世華銀行首席經濟學家林啟超也提到，過去央行利率政策，主要著眼於通膨、經濟成長及國際情勢等面向，但這次宣布連十凍，顯示央行此刻更重視經濟結構的差異，也就是Ｋ型經濟的部分。

他說，目前非AI產業面臨出口較弱、毛利偏低等壓力，建商及房貸族同樣承受較大的資金壓力，因此央行這次選擇不升息。

至於房市管制鬆綁，林啟超認為，先前信用管制已看到一定成效，不動產貸款集中度已明顯下降，房屋交易量較2024年9月第七波信用管制時減少約25%至30%，顯示「量縮」，只是價格尚未明顯鬆動，因此央行有空間適度調整管制措施。

機率 央行 美國聯準會

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

央行這次不升、12月會升？首席經濟學家揭利率下一步

美國聯準會先行升一碼 台灣央行今日理監事會升息機會提高

金價走勢 看三個關鍵

Fed三年來首度升息還沒完？三大銀行估12月恐再升1碼

相關新聞

觀察站／央行難題…產業不均 升息恐弊大於利

美國聯準會昨宣布升息一碼，台灣央行卻選擇按兵不動，政策利率「連十凍」。更耐人尋味的是，央行同時將今年經濟成長率大幅上修至百分之十一點四八，消費者物價指數（ＣＰＩ）增幅預估值也提高至百分之二以上。

Fed升息1碼…專家：台灣央行12月調升利率 機率提高

美國聯準會（Fed）升息1碼，台灣央行昨（17）日並未跟進。富邦金首席經濟學家羅瑋表示，這次不動，不代表升息警報解除，若國際油價持續居高不下，未來幾個月CPI年增率仍在2%以上，到了12月，央行升息半碼的可能性將相對提高，甚至明年3月也可能再升半碼。

房市鬆綁「建商叫叫叫 央行不能硬梆梆」

房市管制再鬆綁。央行理監事會昨決議將自然人第二戶購屋貸款最高成數由六成提高至七成，同時刪除建商購地貸款須切結於一定期間內動工興建的規定，兩項措施自十八日起實施。央行總裁楊金龍認為，兩年房市信用管制「也夠了」，未來則會依市場狀況滾動調整。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。