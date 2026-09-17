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央行鬆綁兩項房市管制…陳勝宏建議豪宅門檻應調整 北市提高至1.2億元

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

央行此次鬆綁兩項房市管制，中華民國不動產開發全聯會理事長、陽信銀行董事長陳勝宏表示肯定，他認為雖然不致扭轉對當前相當低迷的房市，但也屬務實回應市場與產業需求，並建議豪宅門檻已13年未調整，以台北市為例應至少從7,000萬元調高至1.2億元。

陳勝宏指出，央行規定高價住宅限貸3成無寬限期，目前台北市豪宅線認定門檻7,000萬元，應適度提高到1.2億元，其餘新北市及各縣市則依物價上漲比例適度調高；近年來工程造價上漲4成，工資大漲1倍多，土地13年來漲1倍，再加上每年物價通膨3%，以此估算至少台北市應提高至1.2億元，但13年來豪宅認定卻未調整，造成買方總價預算被壓縮，建商為維持單價與總價平衡，產品坪數被迫縮小，以北市目前新成屋動輒每坪150萬元甚至200萬，只要50坪就達豪宅門檻，且扣公設30%實際坪數僅35坪，實難以定義為豪宅。

陳勝宏提到，目前包括土方等問題仍未解決，且主要信用管制仍存，即使央行此次鬆綁第⼆⼾購屋貸款最⾼成數上限由六成調升為七成，並刪除購地貸款18個月須動⼯規定，整體房市仍難以大幅回溫，另即使18個月限制解除，但信用管制之下建商購地貸款至多三年仍須動工，因此現在不論大小型建商購地都縮手，減少推案。

央行 門檻 豪宅 房市 不動產

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