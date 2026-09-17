央行放寬房市信用管制 楊金龍揭未來是否再鬆綁

中央銀行17日召開第3季理監事會議，此次主要有二項鬆綁，一是放寬自然人第二戶貸款成數上限，由6成調高至7成，二是購地貸款18個月限期開工要求取消，並於9月18日起生效。央行總裁楊金龍表示，此次調整主要考量不動產資源集中度已有顯著改善，且銀行授信品質穩定，不宜再「硬邦邦」，未來將「Step by step」逐季檢討，調整的「速度最重要」。

繼今年3月20日央行調整房市選擇性信用管制，調升自然人第二戶購屋貸款成數上限從5成調高到6成，央行再次調升貸款成數至7成。楊金龍提到，此次只有一位理事不同意鬆綁房市信用管制措施，對於央行決定鬆綁原因，他指出，央行2024年實施第七波選擇性信用管制，主要是避免銀行信用資源過度集中於房地產。

截至今年7月底，全體銀行不動產貸款集中度已由2024年6月的高點37.61%降至34.44%，楊金龍說，政策已出現一定成效，且業者「在那邊叫叫叫，我們也必須考量他們的心境」，便不應再「硬梆梆」維持原狀。

央行強調自然人第二戶購屋貸款仍以供家人或自住購屋需求為主，外界關注是否需要提供相關證明或憑證，楊金龍表示，不需要憑證，主因是要求憑證將導致銀行行政作業成本過高，亦可能影響管制效果，故採取較彈性、簡化的作法，由銀行授信單位自行控管。

央行另針對建商購地貸款需遵守18個月內動工興建的切結期限進行鬆綁，取消該項措施，楊金龍表示，目前房地產市場仍面臨缺工、土方等問題，相關成本及工程條件確實存在普遍性的問題，銀行在授信審核過程中也出現卡關情況，因此政府過去也曾針對相關情況進行放寬及調整，央行評估是適當時機交由銀行自行控管。

為何房市管制不是大幅鬆綁、未來是否逐季放寬？楊金龍指出，除了有青安3.0上路，央行也必須考量經濟成長強勁、股市熱絡後，是否會帶動市場預期再度升溫，進而使資金重新流向房地產，因此即使目前不動產貸款集中度已有改善，也不能一次大幅鬆綁，必須Step by step（一步一步進行），逐步觀察市場反應，且「速度」相當重要，若鬆綁後市場再度飆升或產生副作用，央行隨時可能重新收緊，因此需逐季評估。

對於此次鬆綁是否受到選舉因素影響，楊金龍強調，此次調整與選舉無關，主要是因為選擇性信用管制實施已兩年，且相關成效逐漸顯現，在評估整體經濟及金融情勢後，認為可以適度調整。

至於房市是否已經「軟著陸」，楊金龍表示，目前觀察房價確實有下降，但幅度有限。不過，央行關注的重點並不是房價本身，而是避免信用及金融資源過度集中於房地產。他也提到，房市不同區域的情況存在差異，例如蛋白區與蛋黃區表現並不一致，尤其台北市土地供給有限，且存在剛性需求，央行貨幣政策並無法直接增加土地供給。

對於央行職責界定，楊金龍重申，央行的法定職責是依法律授權，針對金融機構的信用資源配置進行控管，以確保金融體系穩健運作，未來仍將密切關注市場動態與資金流向，適時因應。