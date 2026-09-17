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解禁土融限18個月動工…何世昌：央行非救市 踩剎車目的是它

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

央行17日第3季理監事會議決議「利率連十凍、放鬆第二戶房貸至七成、解禁土融限18個月動工」；馨傳不動產智庫執行長何世昌分析，央行宣布鬆綁第二屋房貸成數至七成，符合其長久以來的政策調控節奏。

不過，何世昌指出，刪除「切結於一定期間內動工興建」條款，即購地貸款必須在18個月內動工這項規定，倒是出乎意料。

何世昌直言，同樣是新政鬆綁，但，這兩項鬆綁意義截然不同。

何世昌分析，鬆綁第二屋房貸是「穩流動」。由於房市成交量低迷，預售屋市場受創最劇烈，整體衰退幅度約七成，不動產經紀業哀鴻遍野。

何世昌表示，在政府諸多打房目標均已達成後，央行微幅鬆綁第二屋房貸成數，僅是讓房市交易量緩步回升、增加流動性而已，距離全面放寬為時尚早，產業界勿過於樂觀。

至於刪除「切結於一定期間內動工興建」，何世昌認為，央行動作則是「防爛尾」、而非救市。

他分析，由於買氣孱弱，建商庫存水位節節升高；舊案賣不完，又被迫於期限內動工硬推新案，只會徒增「爛尾樓」風險，最終受傷的是消費者。推測央行應該是為了避免「爛尾樓」危機擴大，政策及早踩煞車。

那麼，央行此次鬆綁是否會讓房價大漲？何世昌認為「不會」；原因很簡單，目前市場上僅存的買盤，絕大多數是剛需中的剛需，只靠這類需求難以大幅墊高房價，必須有投資、置產型買盤挹注才有顯著效果。

何世昌直言，目前資金高度集中於股市；投資人多已嚐到甜頭，股市一天上下20%，賺得比房市快，鮮少會因多一成房貸便投向房市懷抱；除非，接下來股市進入高檔盤整，漲不上去、跌不下來，股票難有獲利，則房市才有機會出頭。

何世昌認為，現在至第4季，全國房市應會趨向「量緩增、價盤整」的格局，全國預售屋單月成交量若能回到5,000件就已是「阿彌陀佛了」。可是對營建股而言，卻是極大的利多，18日有機會看到營建股上演慶祝行情。

央行 利率 房貸 不動產

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