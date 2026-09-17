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央行連10凍、鬆綁第二戶房貸成數 李彥秀：體感通膨與居住將是焦點

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委李彥秀。聯合報資料照
國民黨立委李彥秀。聯合報資料照

美國聯準會（Fed）宣布升息1碼，我國央行經理事會決議，利率維持不變。國民黨立委李彥秀表示，央行利率連10凍雖考量通膨可控，但民眾「體感通膨」爆表，且面臨台美利差擴大與Fed鷹派升息挑戰，呼籲央行公開利率凍漲非一致同意之不同意見看法，以求決策透明；另放寬第二戶房貸成數有助軟著陸，但居住問題仍是2026、2028選戰焦點。

李彥秀說，Fed台北時間今日清晨宣布，將聯邦資金利率調升1碼，而今天央行第三季理監事會決議利率維持不變「連10凍」，也同步鬆綁房市管制措施。在外界預期央行有很大的機會與美國同步調升利率的情況下，總裁楊金龍再次讓市場驚訝，在利率政策上選擇走自己的路，央行也要負起政策的最終責任。

李彥秀表示，利率「連10凍」主要的考量當然還是「通膨可控」，但過去幾年雖然整體通膨數字維持在2%警戒線之下，但是人民的「體感通膨」卻是爆表，特別是房屋租金以及外食，對年輕以及弱勢族群特別有感；其次，台美利差將持續擴大，這對資金流動以及匯率都會產生相當的影響，加上台灣對美擴大投資，央行要特別注意未來資金的動態變化即時因應。

李彥秀續指，第三，聯準會不僅放鷹，而且還投下「年底前可能再次升息」的極鷹訊號，在市場預期的心理的影響下，加上台灣明年即將進入大選年，凍漲的鴿子還能飛多久值得關注；第四，雖然理監事會議決議利率「凍漲」，但是並未獲得全體理監事成員一致同意，顯然，部分理監事對於未來整體經濟情勢與通膨問題有不一樣的看法，發現不一樣的問題，央行應該說明不同意見成員的看法，讓理監事會議的決策更透明，外界也更清楚央行決策判斷的依據。

李彥秀強調，最後，在七波選擇性信用管制，房市管制出現變動，「央行調整自然人第二戶購屋貸款成數從六成調到七成」，加上利率維持不變，有助於房市「軟著陸」，更重要的是建商與民眾對房市的預判產生決定性的影響，房價與居住問題將成為2026年與2028年選舉的焦點。

中央銀行總裁楊金龍今天主持理監事聯席會議，並向外界說明維持利率不變與鬆綁房市管制措施。記者張文玠／攝影
中央銀行總裁楊金龍今天主持理監事聯席會議，並向外界說明維持利率不變與鬆綁房市管制措施。記者張文玠／攝影

央行 通膨 李彥秀

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