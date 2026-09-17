利率連10凍、信用管制鬆綁 中信房屋：第4季房市有望回溫

央行17日理監事會議決議「利率連十凍、放鬆第二戶房貸至七成、解禁土融限18個月動工」。

中信房屋研展室副理莊思敏表示，央行此次採取「利率按兵不動、信用管制微幅鬆綁」的政策組合，在兼顧經濟與金融穩定的同時，也釋出支持自住需求的訊號，有助於提振市場信心，為第4季房市氛圍帶來正向支撐。

針對利率「連10凍」，莊思敏指出，全球原油價格飆漲，再度點燃通膨威脅，美國聯準會（Fed）亦於17日宣布升息一碼，給全球利率與資金環境增添更多不確定性。

在此情況下，央行並未跟進升息，主要是考量國內通膨尚屬可控，加上今年經濟成長表現優於預期，若貿然收緊貨幣環境，恐增加企業融資成本，對部分傳統產業及內需市場形成額外壓力。不過，在美國升息之後，台美利差、匯率走勢及通膨發展，仍需密切關注。

至於信用管制，莊思敏表示，隨著不動產貸款集中度及不動產放款比率逐步下降，選擇性信用管制已達到一定的降溫效果。此時將自然人第2戶購屋貸款最高成數上限由六成調升為七成，雖然幅度僅增加七成，但足以體現央行對自住客群釋出的善意，對於原先因自備款或資金條件而暫緩購屋的民眾而言，貸款條件放寬後，可能會重新評估購屋計劃，進而帶動部分潛在需求的釋出。

另一方面，央行同步刪除購地貸款「切結於一定期間內動工興建」之規定，未來回歸由銀行依授信實務及個案條件審慎辦理，亦可增加建商在土地開發、工程安排及資金調度上的彈性，緩解建商的資金壓力。

展望後市，莊思敏表示，第4季本身就是傳統房市旺季，在信用管制微幅鬆綁下，結合通膨預期與股市熱絡帶來的財富效應，市場交易量能有望較第3季回升。

莊思敏指出，經過這一波房市盤整，買方心態已由過去的盲目追價轉向理性選擇，買方會更加重視價格與物件條件。因此，預期第4季房市將呈現「溫和回溫」的格局，首購與自住需求仍是市場主力。