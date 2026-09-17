央行利率連十凍…黃舒衛：若後續升息 這件事將讓壽險投資資金轉向

央行17日理監事會議決議「利率連十凍、放鬆第二戶房貸至七成、解禁土融限18個月動工」，高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，央行利率連十凍，若未來升息，將讓商用不動產面臨收益率重新定錨。

黃舒衛指出，依現行規範，壽險業不動產投資收益率門檻2027年1月1日起將由2.72%升至2.895%。在央行利率與存準率維持不變之際，壽險資金的投資報酬要求卻同步提高，商用不動產因此迎來另一波再平衡。2.895%，甚3%再加碼，已成為商用不動產的新價格尺標。

黃舒衛表示，未來數季商辦新增供給仍大，在空置率、租金與免租期承壓的情況下，資產價格必須重新對應收益要求，商辦市場的價格與租金都將面臨重新校準。

值得注意的是，黃舒衛分析，若未來市場定存利率再上調，壽險業不動產投資收益率門檻可能進一步突破3%。屆時投資機構可投資產品與區域勢必更加集中，也可能推動壽險資金從傳統商辦購置，轉向重大公共建設、促參、長照醫療、產業園區及海外收益型資產。

他強調，收益率門檻往上走，資金配置就會跟著換軌，這也將加速商用不動產，從單純資產交易，走向產業營運與長期現金流管理。