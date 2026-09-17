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放建商生路？央行解禁土融限18個月動工「回歸銀行自主」 專家這麼解讀

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

17日第3季央行理監事會議決議「放鬆第二戶房貸至七成、解禁土融限18個月動工」；其中同步刪除購地貸款限期動工切結規定，給予資金壓力的中小建商有喘口氣的機會。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，央行向供給端釋出善意，對低迷已久的新案市場，可謂注入活水；台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，央行限期開工令退場，有助防範中小型建商因資金卡關衍生的系統性風險。

不過高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛認為，這次央行管制政策調整，同步反映讓房市風險結構改變，將讓當前房市最大的壓力從「價格漲跌」，轉向「交屋、去化與建商現金流、財務風險」。

黃舒衛分析，央行解禁「土融限18個月動工」管制，回歸銀行自主，但從銀行端來看，銀行是否願意核貸建商的土融，涉及銀行授信資產的安全邊際。

曾敬德進一步指出，雖然央行解禁土融限期18個月動工的限制，將土融放款回歸銀行自主，但實務上，銀行基於風險考量，尤其預售市場目前面臨新建案買氣低迷的情況，在舊案賣不好、僅部分新案順銷下，土融回歸銀行自主後，銀行基於風險控制，認為土融放貸也會呈現「個案表現」。

黃舒衛指出，接下來銀行在土建融核貸上，將會以「銀行授信資產安全與否」為審核重點，因此接下來需觀察，銀行實務上在土建融的審核放貸程度，而銀行土建融放款鬆緊也將影響建商營運，以及建案能否順利交屋。

總結來看，黃舒衛認為，央行此次「利率連凍、管制微調」後，後續房市將呈現「交易量逐步修復、價格持續分化」格局；住宅市場的關鍵是交屋與去化，商用市場的關鍵則是收益率與現金流。若從投資機構角度來看，不動產下一階段的價格發現，將從資金成本延伸到資產品質。

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