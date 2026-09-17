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央行鬆綁…銀行意外18個月動工限制解除 建商喘口氣

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
中央銀行總裁楊金龍今天主持理監事聯席會議，並向外界說明維持利率不變與鬆綁房市管制措施。記者張文玠／攝影
中央銀行總裁楊金龍今天主持理監事聯席會議，並向外界說明維持利率不變與鬆綁房市管制措施。記者張文玠／攝影

央行此次鬆綁房市兩項管制，大型行庫認為，較意外的是土融18個月動工限制解除，至少在市場低迷之際讓建商喘口氣，而二屋貸款成數七成會讓一般民眾更有感，畢竟已接近一般房貸，整體對房市稍有利多並讓下半年走勢更偏向溫和態勢。

央行嚴打建商養地，自2020年第一波選擇性信用管制就祭出購買住宅區及商業區土地貸款限制，並陸續調降成數至目前的五成，其中一成於動工興建後始得撥貸，之後更明訂借款人切結最長18個月內須動工興建。

央行今表示，自2021年12月規範購地貸款應切結於一定期間內動工興建以來，銀行已審慎辦理相關案件，並依個案覈實訂定動工興建之時程；相關規範宜回歸銀行依授信實務辦理，刪除購地貸款有關「切結於一定期間內動工興建」規定。

土建融大型行庫指出，建商對18個月動工限制反彈大，尤其南部去化比北部慢，過去超過18個月未動工銀行必須收本金及利率加碼，此次至少讓建商有喘息空間，建商反映從購地到規劃設計、整地合併、甚至申請建造等正常購地到動工，18個月期間相當緊張，尤其現在普遍工人難找及土方問題等，更使建商不敢開工。

至於自然人第2戶購屋貸款最高成數由6成調升為7成。行庫主管認為，從銷售面將有助民眾購屋意願，上次從5成放寬到6成民眾可能較無感，但到7成已和非政策性房貸成數相近，自備款三成應會較有感。總體而言，建商推案壓力可以喘息一下，另提高消費者購屋意願也有助建商去化速度。

央行 建商 中央銀行 銀行業

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