養員工要花多少錢？每付100元薪資 還要多付16.1元非薪資成本

最低工資審議會將於9月24日登場，外界關注明年最低工資調幅，但企業僱用一名員工，付出的成本不只薪水。主計總處公布2025年工業及服務業勞動報酬統計，除了平均員工全年薪資報酬的76萬596元，另外還有12萬2,428元屬於保險、退休金及福利等「非薪資報酬」。換算下來，企業每支付100元薪資，平均還要再負擔約16.1元非薪資成本。

所謂勞動報酬，是觀察企業完整用人成本的重要指標。其中薪資報酬包括經常性薪資，以及年終獎金、績效獎金、員工紅利及加班費等非經常性薪資；非薪資報酬則涵蓋雇主負擔的員工保險費、退休準備金或退休金、資遣費、職工福利金及其他福利支出。

拆解2025年每人12萬2,428元非薪資報酬，其中員工保險費6萬7,701元，占約55%；退休準備金或退休金4萬2,201元，占約34.5%；其他非薪資報酬1萬2,526元。也就是說，光是保險與退休相關支出就達10萬9,902元，占非薪資報酬近九成，是企業薪資之外最主要的人事成本。

若把時間拉長，台灣薪酬結構的改變更為明顯。資料顯示，1997年平均每人勞動報酬為52萬564元，2025年已增至88萬3,024元，29年間金額增加近七成；然而，經常性薪資占整體勞動報酬比重，卻從71.3%一路降至65.1%，減少6.2個百分點，是29年來最低；非經常性薪資則占比從17.3%升至21.1%，比例寫29年新高。

29年來，非薪資報酬占比也由11.4%升至13.9%，增加2.5個百分點。其中，員工保險費占勞動報酬比重已由1997年的5.7%提高至2025年的7.7%，退休準備金或退休金也由3.7%升至4.8%。

目前最低工資為月薪2萬9,500元、時薪196元，今年審議會若決議再度調升，將是連續第11年上漲，月薪也可望首度跨越3萬元。然而，最低工資調升影響的不只是員工帳面薪資，與工資連動的投保及退休提撥成本，也可能同步增加，且部分制度性成本本身也仍在上升。

依《勞工保險條例》規定的調整機制，2025年起勞保普通事故保險費率調高至11.5%，加計就業保險費率1%，合計總費率已達12.5%，預計2027年總費率將升至13%上限，除非勞保基金餘額足以支付未來20年保險給付，才不予調高。隨著最低工資與社會保險成本雙雙墊高，未來企業完整用人成本仍有上行壓力。