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找漏洞賺獎金 資安院募集紅隊研究員參加「產品資安升級行動」

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
數發部。聯合報系資料照
數發部。聯合報系資料照

數位發展部資通安全署與國家資通安全研究院共同辦理「產品資安升級行動」，即日起邀請資安研究員、學研團隊及白帽駭客擔任「紅隊研究員」，實際測試國內軟體產品、找出安全漏洞，協助廠商及早修補。本屆活動總獎金達新台幣400萬元以上，紅隊報名至9月30日止。

資安院表示，本屆受測產品包括網站、APP、資訊安全產品及商用軟體等。紅隊研究員依活動規範進行測試，發現並通報漏洞，經確認為有效漏洞後，即可依漏洞嚴重程度獲得獎金，單一漏洞最高10萬元。表現優異者另有機會登上活動名人堂，研究成果也有機會取得國際認證CVE漏洞編號。

為鼓勵紅隊研究員投入漏洞研究，除原有漏洞獎金外，資安院再加碼：

1. 紅隊排名獎金最高再拿5萬元：「產品資安升級行動」依研究員發現的有效漏洞，依據國際通用漏洞評分系統標準CVSS v4.0版分數累計排名，第一名5萬元、第二名3萬元、第三名2萬元。

2. AI工具應用特別獎每名5萬元：鼓勵運用AI工具協助挖掘漏洞，擇優2至3名提供AI應用特別獎金5萬元，獲獎者須配合於成果分享會發表AI工具應用實務經驗。

符合資格者可同時獲得漏洞獎金、排名獎勵及AI工具應用特別獎。資安院指出，「產品資安升級行動」提供明確的測試範圍與漏洞通報規範，讓紅隊研究員於合法前提下挖掘漏洞，並協助軟體廠商在漏洞遭惡意利用前及早發現、完成修補，共同提升國內軟體產品安全。

資安 數位發展部

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