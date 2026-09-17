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央行為何鬆綁？專家：防範房市「流動性休克」

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

中央銀行17日維持政策利率不變，放寬第二屋貸款成數從六成到七成，並明確解除建商購地貸款限期動工興建的管制。高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，住宅市場持續降溫之際，央行政策開始將防範「流動性休克」列為重要考量。

黃舒衛表示，這次政策調整反映房市風險結構正在改變。房市現在最大的壓力，已從價格漲跌轉向交屋、去化與建商現金流、財務風險。

黃舒衛指出，近年新屋供給量從疫情期間約12萬棟，逐步增加至接近18萬棟，大量新屋陸續進入交屋期。建築投資周期與房市景氣周期存在時間差，當供給高峰撞上信用管制，建商現金流便成為市場關鍵變數。

尤其2020年啟動信用管制後，又歷經全球降息、量化寬鬆及AI產業擴張，住宅需求與供給版圖重新洗牌。這波新增供給具有產業聚落與公共建設帶動的區位需求，但建設到位仍有時間差。交屋能否順利完成，牽動的不只是建商營運，也涉及銀行授信資產的安全邊際。

黃舒衛認為，放寬第二屋貸款成數，有助疏通自住市場的交屋出口，同時解除購地貸款的動工期限，主要考量購地蓋款成數仍低，且投資環境、法規趨嚴，建商囤地成本過高，信用資源仍受到明確約束，適度微調可增加流通性，避免誤殺。

房市價格方面，黃舒衛認為從去年開始，無論是新青安排除在銀行法72-2條，或延長換屋協處，乃至將不動產貸款集中度管制交由各銀行自主管理，都顯示央行在衡量各項指標、授信品質後，逐漸放鬆信用資源的投放，預期交易量可望逐步回穩，但價格仍在激烈分化、重新定錨。

量能修復可能快於價格反彈，總價負擔、首購需求與產品去化速度，將重新成為建商定價的三把尺。建商面對的核心課題仍是餘屋去化與降低槓桿，政策提供的是流動性窗口，市場最終仍須靠價格讓利完成出清。

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