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無畏國內外升息 兼具股債之多重資產策略有解

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

美國聯準會16日如預期升息1碼；代表市場利率再度向上調整，政策點陣圖亦顯示高利率環境可能延續更長時間，消息一出引發全球資本市場的高度關注。富邦投信認為，升1碼符合市場預期，儘管市場短期仍具波動性，但不妨利用多重資產搭配股債布局，分散市場波動，將有助第4季資產之預期表現。

面對升息對市場帶來的波動，富邦固定收益主管暨富裕商機多重資產基金擬任經理人薛博升分析，雖然短期內利率上揚會使債券價格承壓，但從中長期的資產配置角度來看，債市的高殖利率已展現出近年難得的投資價值；然而升息主要目的為抑制通膨，投資人後續仍應持續關注通膨數據表現及政策效果是否發揮。

針對股市，富邦主權投資部主管高晧欣表示，短線對於多頭看法仍不變，相對7月底大跌之加權指數評價同樣落在約21倍本益比附近；與3月期間市場相比，本波跌勢在評價面上似已趨於滿足。

高晧欣認為，前期美國股指承壓已經很大程度反應市場對於Fed鷹派升息的利空預期，聯準會確認升息後有機會因為不確定性落地，加上AI產業基本面需求持續強勁，帶動市場風險偏好顯著回升，對科技股持審慎樂觀的看法。在投資策略上，則相對看好包括：散熱、AI零組件、半導體設備、TPU ASIC相關、測試介面等次產業，AI高科技仍是後續關注焦點。

除股市看多之外，主動富邦複合收益ETF（00983D）經理人游陳達表示，隨著基準利率來到相對高檔，債券收益率（Yield）同步推升，對於追求穩定現金流與長期避險資產的機構法人及一般投資人而言，當前反而是分批布局高品質債券ETF的策略時機。

游陳達建議，在升息循環尾聲或高利率震盪期間，投資人可採用「長短債搭配」與「多貨幣配置」的雙軌戰略。短天期債券受利率波動影響較小，能提供相對穩健的收益防護；而高評級長天期公債與投資級公司債，則可在未來利率政策轉折時，享有資本利得的潛在空間，若無法自行配置，不妨利用主動式複合債ETF一次布局到位。

總結來說，儘管昨夜升息1碼短期內添增了市場不確定性，但隨著債市殖利率重回吸引力區間，富邦投信呼籲投資人應理性看待市場表現，短線切勿躁進殺出，應妥善調整債券組合天期與信評結構，並利用市場震盪之際，逐步增持看好AI創新科技之海內外股票ETF如富邦NASDAQ（00662）、富邦台50（006208）、富邦台灣半導體（00892）等，建構更具抗震力的資產配置。

Fed 聯準會 升息 美國

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