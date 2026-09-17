快訊

台北動物園黑猩猩「小強」、「娃智」脫逃 不到1小時被抓回

「胸口劇烈悶痛」陳建州心肌梗塞轉普通病房 親還原經過：鬼門關前走一遭

打房措施放寬了！央行鬆綁自然人第二戶購屋貸款成數 上調至7成

聽新聞
0:00 / 0:00

央行管制鬆綁…房市壓力起風了 高力黃舒衛：風險吹向建商這兩件事

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
房市示意圖。聯合報系資料照
房市示意圖。聯合報系資料照

中央銀行17日召開第3季理監事聯席會議，在第2季偏鷹的宣誓後，看準基本面穩定、產業發展堅實，走自己的路，維持政策利率不變，存款準備率也未再調升；不動產信用管制同步釋出調整空間，放寬第二屋貸款成數從六成到七成，並明確解除建商購地貸款限期動工興建的管制。住宅市場持續降溫之際，央行政策開始將防範「流動性休克」列為重要考量。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，這次政策調整反映房市風險結構正在改變。房市現在最大的壓力，已從「價格漲跌」轉向「交屋、去化與建商現金流、財務風險」。

黃舒衛指出，近年新屋供給量從疫情期間約12萬棟，逐步增加至接近18萬棟，大量新屋陸續進入交屋期。建築投資周期與房市景氣周期存在時間差，當供給高峰撞上信用管制，建商現金流便成為市場關鍵變數。尤其2020年啟動信用管制後，又歷經全球降息、量化寬鬆及AI產業擴張，住宅需求與供給版圖重新洗牌。這波新增供給具有產業聚落與公共建設帶動的區位需求，但建設到位仍有時間差。交屋能否順利完成，牽動的不只是建商營運，也涉及銀行授信資產的安全邊際。

黃舒衛認為，放寬第二屋貸款成數，有助疏通自住市場的交屋出口，同時解除購地貸款的動工期限，主要考量購地蓋款成數仍低，且投資環境、法規趨嚴，建商囤地成本過高，信用資源仍受到明確約束，適度微調可增加流通性，避免誤殺。

房市價格方面，黃舒衛認為從去年開始，無論是新青安排除在銀行法72-2條，或延長換屋協處，乃至將不動產貸款集中度管制交由各銀行自主管理，都顯示央行在衡量各項指標、授信品質後，逐漸放鬆信用資源的投放，預期交易量可望逐步回穩，但價格仍在激烈分化、重新定錨。

他認為，這次央行鬆綁，對房市量能修復可能快於價格反彈，總價負擔、首購需求與產品去化速度，將重新成為建商定價的三把尺。建商面對的核心課題仍是餘屋去化與降低槓桿，政策提供的是流動性窗口，市場最終仍須靠價格讓利完成出清。

黃舒衛總結，央行此次「利率連凍、管制微調」，替房市爭取軟著陸窗口。後續市場將呈現交易量逐步修復、價格持續分化的格局；住宅市場的關鍵是交屋與去化，商用市場的關鍵則是收益率與現金流。不動產下一階段的價格發現，將從資金成本延伸到資產品質。

央行 中央銀行 房市 建商

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

央行鬆綁房市大利多？房仲：自用當道房價不會噴

利率連10凍！第二屋鬆綁至七成 房仲：央行放了一條救命索

打房措施放寬了！央行鬆綁自然人第二戶購屋貸款成數 上調至7成

央行決議利率持不變「連10凍」 鬆綁房市管制措施

相關新聞

央行決議利率持不變「連10凍」 鬆綁房市管制措施

中央銀行今日舉行第三季理監事會，根據理事會決議，維持重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率到2％、2.375％及4.25％...

打房措施放寬了！央行鬆綁自然人第二戶購屋貸款成數 上調至7成

中央銀行房市選擇性信用管制鬆綁！央行17日舉行第3季理監事會議，宣布調整選擇性信用管制措施，將國人第二戶自住購屋貸款從貸款成數上限6成調升為7成，並刪除夠地貸款有關「切結於一定期間內動工興建」的規定，回歸銀行依授信實務辦理，且自今年9月18日起實施。

利率連10凍！第二屋鬆綁至七成 房仲：央行放了一條救命索

中央銀行17日召開第3季理監事會議，會後宣布利率維持不變，「連10凍」。在信用管制方面，鬆綁房市，將自然人特定地區第2戶購屋貸款成數上限提高至7成。

央行估明年經濟成長率為5.82% 明年CPI估值低於2%

央行預估2027年經濟成長率，因預期民間消費續增，惟受基期較高之影響，預測明年經濟成長率為5.82%。

房市管制兩大鬆綁 賴正鎰：有助軟著陸、期盼豪宅門檻也能修正

央行17日召開第3季理監事會議，房市信用管制有兩大鬆綁，包括，第二戶購屋貸款成數上限由6成提高至7成，以及刪除購地貸款「切結於一定期間內動工興建」規定。

央行鬆綁房市大利多？房仲：自用當道房價不會噴

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，央行此次理監事會議，第二戶房貸成數上限從6成拉高至7成，一方面有利於房市信心復甦，另一方面換屋族多了一成貸款資金也可能增加意願。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。