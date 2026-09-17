房市管制兩大鬆綁 賴正鎰：有助軟著陸、期盼豪宅門檻也能修正

央行17日召開第3季理監事會議，房市信用管制有兩大鬆綁，包括，第二戶購屋貸款成數上限由6成提高至7成，以及刪除購地貸款「切結於一定期間內動工興建」規定。

鄉林集團董事長賴正鎰表示，此次央行的調整幅度較前次明顯擴大，代表房市經過近兩年的信用管制後，市場資金集中度與投機需求已有明顯降溫，對房市穩健回歸正常秩序具有正面意義。業界希望在第4季時，央行能把貸款水龍頭再開更大些，讓高價住宅貸款金額門檻也能滾動修正。

賴正鎰指出，第二戶房貸由6成提高至7成，對真正有換屋、改善居住需求的民眾而言，是重要的資金彈性增加；尤其目前房市交易主力已逐漸回歸首購、換屋等自住需求，適度提高貸款成數，可降低民眾換屋時「先買後賣」所面臨的資金壓力，也有助於住宅市場交易恢復合理流動。

他認為，此次另一項重要調整，是取消購地貸款必須在一定期間內動工的統一性要求，回歸銀行依個案評估。建築開發從土地取得、規劃設計、都市計畫、建照申請到施工，往往受到基地規模、法規審查及市場條件影響，不宜用單一時間表一體適用。改由銀行依建案條件與開發進度進行授信管理，將更符合實際產業運作，也能避免建商為趕期限而被迫調整開發節奏。

不過，賴正鎰也強調，此次政策並非全面解除房市管制，像是高價住宅貸款、法人購屋及其他相關信用限制仍維持不變，顯示央行仍然重視金融風險與資金流向，顯見央行也認同管制有效，才會進入「有條件鬆綁、個案精準管理」的新階段，希望將來也能持續滾動檢討修正及放寬。